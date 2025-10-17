EL PARE DE CANET
Recordem el cas de l’escola de Canet Turó del Drac on un pare de la classe de P5 va aconseguir que el TSJC fes complir amb el 25% de castellà i on ara comença un judici diur per assetjaments rebuts per les xarxes assenyalant la seva filla i a ell mateix.
Aquest personatge el 2021 com deia va aconseguir i exigir el compliment de la sentència a favor del castellà a la classe de nens de 5 anys. Cal dir que va ser a les llistes de Ciudadanos, partit ultra i xenòfob contra la llengua catalana i parla en el judici de l’aparell independentista que va anar per ell i ha criticat l’administració per no complir la llei i el mateix conseller en el seu dia de visita al Centre que el va assenyalar. Diu que va ser el primer de 80 families assessorades per Escola Bilingüe al que el Tribunal el va aprovar com a mesura cautelar.
La fiscalia de Delictes d’Odi i Discriminació acusa als tres veins que diu el van assetjar per la xarxa de delicte contra la integritat moral dels pares i la menor i demana 2 anys de presó per missatges denigrants i indemnització de 9000 euros. El Pare els demana 6 anys de presó i ha assegurat que tenia por de sortir al carrer i que més persones han estat denunciades per diversos missatges a la família.
Aquesta es la realitat que vivim, personatges com aquest amb un odi compulsiu al lloc on viu i sobretot a la seva identitat i llengua son protegits i qui aixeca el dit per dir que lògicament els seus drets son trepitjats pot acabar entre reixes. Cal dir que aquest membre de Ciudadanos, recordo partit creat per anar contra la llengua catalana en el seu origen, per si algú ho havia oblidat va jugar amb nens de 5 anys vergonyosament pel seu odi irraccional. Aquesta canalla viu en un territori on hi ha una llengua propia que hauria de servir de relació sense perjudici de cap altra i els va envoltar de questions polítiques sense sentit, que pretenia que la classe de figures de plastilina la fessin en castellà, i sobretot el dret que ell reclama ha pensat que la majoria de families de la resta de nens de la classe quedava suspesa en una cosa tant bàsica com aprendre amb la llengua del territori.
Que esperava que li donessin les gràcies. De fet el seu odi no ha estat contestat amb cap tipus de violència i simplement amb paraules de rabia a les xarxes buscades per les seves accions. De fet ell en el judici ho barreja tot i parla del procès ignorant l’opinió de la societat catalana cosa que no l’importa ja que el seu concepte democràtic és la imposició i punt. Fiscalia de delictes d’odi intervenin i resulta que el que supura més odi és ell mateix, però esclar està protegit pel règim.
La culpa de tot, no és nomes de gent inadaptada com aquesta, sinó de les nostres institucions que mai han vetllat pel compliment de la normalització lingüística aprovada en el seu dia per la majoria del Parlament sense cap recança i ara en veiem les conseqüències quan associacions ultres com aquestes poden portar a judici a qualsevol que evidentment no els segueixi la corda.
