EL PARANY ICETA

El Ministre Iceta amb el seu cinisme habitual ahir ens parlava d’un referèndum sobre acords d’autogovern i financiació, defensant les possibilitats de la Constitució per aquestes mesures i deixant clar que el vertader referèndum que reclama Catalunya no es viable.

Vol que la ciutadania voti un gran acord d’autogovern, financiació i participació de les comunitats en el disseny de les polítiques estatals. Ho defensa com una proposta raonable i més desitjable. Una solució construida entre tots. Avisa que Catalunya no ha desenvolupat encara totes les competències autonòmiques de l’Estatut del 2006 amb uns problemes de finançament reconeguts per tothom, i un camí per un Estat vertaderament federal. No vol res per Catalunya que no pugui gaudir tothom encara que es poden fer tratjes a mida gràcies a la Constitució i sobre el referèndum d’autodeterminació diu que algun creuen que parlar de tot es donar la raó amb tot.

Cal tenir molta barra per proposar el que proposa, ens parla de que la gent voti el que ningú ha demanat i que res te a veure amb el clam de la mateixa i votat el dia 1 d’octubre del 2017. Diu que ha de ser una solució entre tots, i que proposar una cosa com vol la part catalana no vol dir que et donin la raó. De fet, es el que ens proposa ell, directament diu no al tema essencial que es proposa i ho avala la ciutadania, i ens parla d’un referèndum sobre temes que ningú ha demanat i que ens retornen més de 10 anys enrere. Iceta no sap el procés des del 2010 amb la gran manifestació pel frau d’un Estatut retallat inclus posteriorment a la validació per la ciutadania i que per cert mai s’ha complert com els 7 anys d’inversions de l’addicional tercera, no se si ho recorda, per tant hauria de saber que l’Estat ni compleix una llei orgànica com l’Estatut ni dona cap valor al vot de la ciutadania quan es tracta de Catalunya.

Per tant el seu deja vu, es totalment fals i simplement amaga el problema real que planteja Catalunya amb propostes amb parany que l’Estat gestiona com vol i sense cap credibilitat. Crec que Iceta hauria de veure que aquesta pantalla ja es passat i que no podem tornar enrere més de 10 anys obviant tot el que ha passat per poc que li agradi.

Les receptes del passat, son passat i ara el context per molta disfressa que vulgui fer, ja es diferent i requereix acceptar simplement la democràcia, res més.