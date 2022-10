EL PARANY DE LA SEDICIÓ

Ara ens tenen entretinguts amb el Debat del delicte de Sedició, i la proposta en aquest cas de Sanchez ja ha avisat porta el suport dels Pressupostos per part d’Esquerra i el reconeixement del delicte per la part catalana. Un parany i una vergonya de grans dimensions que ja veurem com mitjans i opinadors del règim intentaran disfressar per presentar com una victòria.

En primer lloc si l’objectiu era la independència, i aquesta ha estat votada i declarada, poc o gens ens hauria d’importar els delictes tipificats de l’Estat espanyol, per cert un delicte que no figura a molts Estats de la Unió Europea i en d’altres amb penes molt més petites. Si això es tant important, es una prova més de que l’objectiu de l’Estat propi es un fake pels nostres partits i especialment per Esquerra, no tindria cap sentit.

En segon lloc la proposta del PSOE de rebaixar a la meitat les penes per aquest delicte i a canvi d’assumir el delicte i aprovar els Pressupostos es senzillament humiliant. El silenci d’Esquerra fa preveure que això es vendrà com la vuitena meravella per blanquejar l’aprovació dels Pressupostos espanyols, igual que ja es va fer amb el fake del Català a l’escola o a les plataformes. Una nova vergonya a la vista. Acceptar això vol dir primer acceptar que un Referèndum es delicte, en aquest cas el català, i per tant donar la raó a Espanya i el seu relat i contra la democràcia més elemental, i segon deixar al calaix la reclamació lògica per la repressió espanyola, com era l’ammistia per cert una de les dues coses que deien volien parlar a la Taula de diàleg conjuntament amb l’autodeterminació i molts cops negada per la part espanyola i en aquest cas seria acceptada per la catalana.

En el cas d’una reforma, es tractaria d’apropar la justícia espanyola a l’europea no de fer una operació de maquillatge, i per cert posar la democràcia per davant de la unitat del territori, aquesta es la base, sense això tot es paper mullat i la vertadera cara espanyola no haurà canviat en res i la democràcia seguirà sent tant miserable com ho era abans i ancorda en el règim del passat.

Com deia el principi, es intolerable com els nostres diputats segueixen a Madrid, desprès de tot el que ha passat a Catalunya els darrers anys, i encara ho es més quan es col·labora amb un Estat repressor i fins hi tot se li dona suport per la seva governabilitat caminant de parany en parany.