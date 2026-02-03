EL PAÍS QUE TENIM
Un nou cas de catalanofòbia denunciat i que malauradament és el pa de cada dia. De fet amb un Govern on els seus dirigents son els del 155 no resulta res estrany, de totes maneres cal dir que quan eren els teorics partits independentistes la vigilància tampoc era massa gran.
Plataforma per la llengua ha denunciat aquest greu cas de discriminació lingüístic en l’àmbit de la salut el 2024. El cas contra una pacient psiquiàtrica de l’Hospital de Dia CPB de Barcelona. El psiquiatra va obligar la pacient a fer les sessions si les volia fer en castellà, desprès d’una crisi suïcida de la pacient o renunciar a la teràpia. Han fet públic audios gravats per la pacient que ho demostren i que han obligat a admetre la falta i hagi estat sancionat amb una multa de 3 mil euros que és veu totalment insuficient per la gravetat del cas.
Aquesta pacient derivada de l’Hospital Vall d’Hebron a l’Hospital citat per una atenció especifica. La pacient va demanar fer les sessions en català i la metgessa no s’hi va negar. A la segona cita l’infermer se li va adreçar en castellà al·legant que no se sentia comòde parlant en català, i això va provocar que la metgessa li digués que no podia obligar a cap professional a atendre en català i va comença el xantatge lingüístic. De fet va comparar la petició per la llengu en no voler deixar de prendre drogues o autolesionar-se. La pacient va rebre un comunicat del centre que la teràpia s’havia de fer en la llengua que els professionals triessin. Finalment amb les proves d’audio descobertes va ser tractada en català però amb un diagnòstic erroni.
Això, aquestes situacions esperpèntiques és produeixen en el nostre país. Hi ha la llei que protegeix els drets lingüístics del ciutadà i que obliga els professionals a atendre en català als pacients, i encara més en casos tant delicats com aquest, però una cosa és la llei i l’altra la seva implementació i vigilància. Evidentment com deia, els partits del 155: PP, PSC, VOX i Comuns entre els seus objectius és minoritzar la nostra llengua en favor del castellà i així actuen i per altre costat els teoricament nostres mai han exercit una actitud seriosa amb el tema i senzillament no han controlat res, deixant que professionals del sector sanitari en aquest cas i amb actituds xenòfobes és permetin coaccionar els pacients imposant la seva llengua i passant per sobre dels drets de la ciutadania.
El país que tenim.