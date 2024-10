Sense categoria

El Congrés de Junts tal com s’esperava ha retornat la presidència al President Puigdemont i sembla tenir clar fer una mena de Junts pel Sí sense descartar la unilateralitat per la independència amb cares noves a la direcció.

Turull vol recuperar els independentistes desmobilitzats i diu que som el país del sant tornem-hi. Vol apuntalar el que representava Junts pel Sí i per la societat demana mobilització altre cop i autoexigència. Vol reivindicar el que es va fer el 2017 i diu que el 3 d’octubre hauríem d’haver anat més enllà, però era un camí que no haviem fet mai. Pel que fa als pressupostos espanyols, diu que el seu vot dependrà de resoldre els assumptes pendents a Catalunya com el traspàs d’immigració, el català a europa i d’altres.

De moment sembla la peça més forta i cohesionada del món independentista amb la figura de Puigdemont al capdamunt, però del discurs de Turull hi ha coses que em grinyolen. El tema del sant-tornem-hi és un bon exemple de superació quan desprès d’una ensopegada ho tornem a intentar, però quan el que pretén amagar és la pròpia renuncia ja no té el mateix efecte. No cal tornar a fer res si simplement compleixes amb el previst fins al final. Ens parla del dia 3 d’octubre i aquest formava part del mateix procés. Era molt clar, anunciar el resultat del referèndum i complir la llei, acatant els resultats i amb una proclamació al Parlament, fent els primers passos del nou Estat amb la gent mobilitzada al carrer defensant el nou Estat. No hi havia més secret amb totes les dificultats que vulguem, però no calia inventar res. En el tema dels pressupostos i saben que no hi haurà ni traspàs d’immigració i molt menys el català oficial a la Unió Europea,així com altres matèries pendents, un bon gest per mobilitzar aquest electorat i reivindicar el resultat del 2017 seria la retirada dels diputats a Madrid i deixar de participar en la governabilitat espanyola d’un cop.

Cal ser coherent i no és pot estar a tot arreu, aquesta decisió comporta un risc que s’ha d’assumir o es converteix en una cortina de fum que porta a la desmobilització ciutadana i la pèrdua de credibilitat on estem instal·lats. Aquest Junts pel Sí necessitaria de la part d’Esquerra i de la CUP per ser completa i de moment no els veig massa per la labor de la unitat i si per lluitar per la seva parcel·leta de poder autonòmic, esclar.

El país del Sant tornem-hi.