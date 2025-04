El nivell del Govern espanyol.

Sense categoria

La Vicepresidenta del Govern espanyol Maria Jesús Montero ha demanat perdó per les seves paraules on com si fos la barra del bar va questionar la sentència d’Alves de manera matussera i que segurament en qualsevol democràcia real haguessin comportat la dimissió.

Efectivament, Montero que ens va dir “Quina vergonya la sentència d’Alves. Quina vergonya que encara es questioni el testimoni d’una victima i que es digui que la pressumpció d’innocència està per davant del testimoni de dones joves, valentes i que s’atreveixen a denúnciar als poderosos o famosos, volem dir que estem amb tu”. Finalment i desprès del rebombori i protesta d’associacions de fiscals i jutges ha rectificat dient que la pressumpció d’innocència es un pilar de l’Estat de dret i per tant retira el que va dir manipulant posteriorment les seves paraules afirmant que ella sempre acta les sentencies i les respecta encara que pot tenir la seva propia valoració com que la pressumpció d’innocència no pot ser incompatible amb la credibilitat del testimoni de les víctimes.

La número 2 del Govern no pot fer declaracions com si estigues en un dinar familiar amb alguna copeta de més. Te una responsabilitat i un càrrec que l’obliga a unes normes bastant clares. La sentència li pot agradar o no, nomes faltaria però en l’àmbit públic no la pot posar en dubte ja que la separació teorica de poders l’obliga al respecte a les decisions de la mateixa. Per altra banda la pressumpció d’innocència en qualsevol imputat ha de ser el pilar fonamental en qualsevol Estat democràtic. La part acusadora pel fet de ser dona no li dona més drets que a la resta, cosa que ella ens assegura validant ciutadans de primera i ciutadans de segona segons el seu genere, tot un despropòsit. Les paraules de la pressumpta víctima s’han de demostrar clarament per una sentència de culpabilitat i per tant per això hi ha l’aparell judicial per escoltar les dues parts, valorar les proves, els testimonis i finalment poder donar una sentència el més acurada possible, això que es de manual, sembla que tot una vicepresidenta d’un Govern no ho sap.

Segurament l’oposició ha aprofitat per fer més sang encara, no hi ha dubte, però per exemple en el judici als polítics catalans independentistes no vaig escoltar que ningú hagués questionat la sentència surrealista i un judici ple de mancances, al contrari tot validat amb judicis que recordaven els judicis de la dictadura franquista, però ja podem veure que hi ha coses que no canvien.

El nivell del Govern espanyol.