El motor del no res.

El President de la Generalitat Salvador Illa en la seva conferència a Madrid ha deixat anar unes quantes perles que donen fe de la seva nul·la ambició amb alló tant escoltat de ser el motor d’Espanya com objectiu de vida.

Diu que vol ser la sala d màquines d’Espanya amb un model de prosperitat compartida. Quan Catalunya avança tothom hi guanya i dirigint-se a la Comunitat de Madrid els diu que no tinguin por de Catalunya ja que aquesta tampoc en té de Madrid. Ha celebrat el retorn de les empreses i les seves seus socials, dient que tenim una gran vibració empresarial i econòmica amb grans dades de recuperació i un PIB que ha superat els 300 mil milions per primer cop. Alhora en el Parlament el delegat de la Generalitat a Perpinya Christopher Daniel Person refusa esmentar Catalunya nor en nom de la neutralitat i respecte institucional, dient el terme francès Pirineus Orientals i assegurant que ningú parla català a Catalunya Nord.

Res de nou, ni cap secret, però l’ambició per Catalunya del President de la Generalitat i líder del partit que curiosament també governa Espanya no son els ciutadans de Catalunya que en definitiva l’han votat, sinó els ciutadans d’Espanya. Per si això no fos molt trist, ens diu que no vol ser el tren sencer, ell vol la sala de màquines i prou i sempre vinculada a la resta de vagons que aprofitaran el seu esforç, demana a Madrid no tenir por, i aquesta ara amb la violència i la repressió ha ofegat la revolta catalana i la te submissa com sempre i amb el marc mental no en el món, sinò amb Espanya, per tant de por més aviat cap, potser el President ho ha oblidat, o potser també és perquè ell forma part de la part repressora. Veu una gran recuperació econòmica i un gran PIB de record, però tant li fa que no serveixi per millorar el nivell de vida dels catalans, sinó per donar-lo a fons perdut a altres territoris de l’Estat espanyol, segueix sent molt trist.

De fet aquesta mena de conformisme en ser una gestoria sense poder real queda pal·lesa amb el delegat de la Generalitat a Perpinyà, un mediocre que ni tant sols sap qui li paga la nomina i que se suposa ha de defensar. Ho fa pel centralisme francès i en contra de l’opinió catalana majoritària i de la lògica històrica, alhora ja es veu que aportant dades falses la llengua catalana li importa ben poc, un gran exemple d’aquest motor que reclama el President Illa.

El motor del no res.