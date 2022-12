EL MITING DISCURS DE NADAL

Escoltant el discurs del President Aragonès aquest Nadal, em crida l’atenció dues coses, una aquesta mena de xantatge per votar els pressupostos i l’altre directament eliminar l’1 d’octubre.

Ens diu que la Generalitat impulsarà el 2023 un gran acord per fixar les bases per tornar a votar sobre la independència i ho considera la nova fase de les negociacions amb el Govern espanyol un cop reformats els delictes de sedició i malversació i celebra que el diàleg comença a portar els seus fruits.

Ha cantat les bondats dels pressupostos presentats pel Govern instant a la resta de partits a donar-hi la seva aprovació en benefici de la societat.

Crec que el President d’un partit que teoricament vol la independència no fa una bona presentació quan elimina precisament el que li dona legitimitat democràtica i validesa, com es el referèndum de l’1 d’octubre i el vol substituir per un de nou, on tornarem a donar tombs al mateix, ja que un referèndum real no enten de que una opció tingui més pes que l’altra, ni de preguntes que no siguin clares, per tant poca cosa a parlar, i més quan la conclusió es demanar l’aprovació d’aquell que ja t’ha dit que no en vol ni parlar mil i un cops. Aixó no funcionen les coses i tots ho sabem. La realitat es que la societat ha votat, si hi ha repressió i exili es per l’1 d’octubre i aquesta es la pedra angular del nostre procés d’independència, renunciar a ella comprant el relat espanyol per una opció que ja sabem que s’estavellarà a la paret no es una opció vàlida i ho sabem.

Per altra banda, crec que com a President i amb un discurs institucional com aquest, toca fer un discurs per la nació sencera com li agrada dir i com a President dels catalans, no d’un Govern i en aquest cas format per un sol partit amb el tema de pressupostos, que tots sabem es una llei cabdal, però que tant legitim es que el vot dels altres partits sigui favorable o no. Un xantatge donant a entendre que nomes hi ha una opció no es de rebut i tampoc es ètic. Segur que hi haurà coses positives i també negatives, però en qualsevol cas cada partit hi ha de donar la seva opinió sense coacció davant la ciutadania que mai es una bona recepta.

Per això parlava de miting discurs, més propi d’un acte de partit que com a President de tots i per damunt dels partits inclos el seu.