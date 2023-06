Oriol Junqueras a TV3 es declara el més enfadat pels resultats. De fet es una part de les seves respostes relativitzant les crítiques rebudes a la recent assemblea del partit republicà davant els militants.

Diu que li sembla bé que hi hagi militants enfadats desprès de la pèrdua de 300 mil vots, i es declar ell com el més enfadat. Les critiques a Rufian, les relativitza dient que molta gent pot fer de cap de llista i alguns diran que és millor i altres no, lloant les virtuts del candidat que decideixen entre tots. Un militant els va dir que el Govern d’Aragonès és el més autonomista de la història, però ho matisat dient que altres van dir el contrari. Ha admès que van reclamar pujar la reivindicació independentista, i ell ens diu que la independència no és una qüestió de temps sino de correlació de forces, considerant que això es guanya sent mé. Cap autocritica pels resultats i recorda que son pitjors que el 2019 però que son els segons millors, parlant d’una onada conservadora a Europa i que han pecat de modèstia. Per últim ha defensat l’acord al Senat amb Bildu i no ha entrat a valorar la proposta del Front comú d’Aragonès.

Res de nou, aquest partit perd més de 300.000 vots en unes eleccions i el seu màxim lideratges no fa ni una engruna d’autocritica com realment pertocaria. Segueix tocant el violí com si res haguès passat, com si el vot de la gent fos una anècdota, això s’ha convertit aquesta falsa democràcia. Polítics per damunt del bé i del mal sense assumir res que no els interessi. El seu enuig sino es tradueix amb assumpció de responsabilitats es simplement un teatre. Quan es critica directament un candidat per cert imposat per la direcció i no per tothom com tots sabem així funciona la democràcia interna de tots els partits, i analitzant els fets es que no ha aconseguit res tangible per Catalunya i cada triomf que ens ha venut s’ha demostrat al cap del temps que simplement era una farsa per amagar el seu suport al PSOE a canvi de res. Parla de la independència com a qüestió de temps i que es guanta sent més, es veu que el 2017 no erem prous, una cosa fàcilment rebutjable i que tothom va veure, per altra banda aquest tàctica de ser més no s’aconsegueix renunciant a la mateixa com fins ara, sinó mostrant coherència, el vot ha dictat sentència. Per altra banda tractar els votants de rucs, dient que era el segon millor resultat per no dir la desfeta de l’actual es molt de cinisme. Per últim pactar amb una força basca a Madrid i rebutjar un cop i un altra una unitat independentista no te ni cap ni peus.

En definitiva, una falta de respecte als votants, a la societat i una invitació per fer possible que segueixi aquesta desfeta fins passar per sobre. No ens parli d’enfadats.