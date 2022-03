EL MASTEGOT

La cerimonia dels Oscar d’aquest any ha estat més comentada pel mastegot de Will Smith al presentador que per la qualitat de les pel·licules premiades. De fet aquest incident ha marcat aquesta manera naif de veure la vida i marcar comportaments de molts mitjans.

l’Actor que ja ha demanat disculpes per la bufetada i titlla el seu comportament com inacceptable i inexcusable, destacant que la violència es verinosa i destructiva en totes les seves formes, però la broma pesada del presentador a la seva dona que pateix una rara al·lopecia amb tots els problemes que deriva va portar a aquesta reacció emocional. l’Acadèmia ja ha condemnat el fet i diu que obre una investigació. De fet la comparació del presentador de la seva dona amb la Tinent O’Neil en referència a la calvicie va provocar l’altercat i les paraules a crits posteriors on l’actor deia que deixes al marge el nom de la seva dona de la seva puta boca. La polícia de Los Angeles també diu que investiga el tema. Les reaccions a xarxes i mitjans han reaccionat com si fos un assassinat i acusacions de masclisme i altres derivades sempre en boca amb aquesta societat que vivim.

Per suposat que condemno la violència, qualsevol tipus de la mateixa, això seria un tema, però aprofitar això per escoltar tot el que s’ha dit del mastegot ho trobo ridícul i l’exemple don ha caigut la nostra societat del politicament correcte i la paraula masclisme sempre a la boca i apunt per ser escopida. No crec que això passi d’una anècdota i hauria de ser tractada com a tal. El presentador, un còmic americà evidentment i fent us de la llibertat d’expressió pot fer broma de tot i tothom, però també hi ha el sentit comú i l’ètica més elemental per veure que fer broma d’una persona amb un problema físic que ho està passant malament, no crec que sigui el més oportú. A partir d’aquí crec que davant un atac indignant com aquest molta gent reaccionaria com Will Smith, ja que som humans i els sentiments caps als nostres ens poden fer de fer coses que amb altres situacions no fàriem. No veig cap masclisme per enlloc. Si fos a la inversa es diria que es feminisme, crec que no.

Es una errada la provocació de molt mal gust del presentador i lògicament la resposta contundent. Un cop tancat aquest cercle i com deia som humans,i no podem magnificar les coses i entendre que som humans i aquesta cotilla no la pot tancar el políticament correcte, ni els items que ens marca el sistema per viure.