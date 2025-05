EL MAL FUNCIONAMENT

Sense categoria

Dos exemples ben clars del malament que funciona el nostre sistema polític els hem tingut aquests darrers dies. La moció per prohibir el vel islàmic per part de Silvia Orriols en el Parlament i l’escàndol de la DGAIA amb els casos de pederastia descoberts i les irregularitats financeres sense fre.

En el primer cas, com era d’esperar la proposta va ser rebutjada amb els qualificatius habituals d’extrema dreta i islamofòbia cap a Orriols. Cap es va aturar a pensar que el vel en sí no seria cap problema, igual que no ho és un pearcing, un tatuatge, un pentinat o roba més o menys cridanera per posar uns exemples i amb millor o pitjor gust per cadascú son acceptats i respectats. El problema de la peça del vel, és el que hi ha darrera, una imposició en la majoria de casos símbol de la submissió de la dona per part de l’home amb l’excusa de la religió per bandera, i per tant en una societat que vol abanderar els valors occidentals de llibertat i igualtat entre generes evidentment no ho hauria d’acceptar, ja que és traeix a si mateixa i no genera inclusió d’aquests nouvinguts. Entenc que hi ha unes ratlles vermelles que no és poden creuar si la integració la volem completa i uns drets i deures que com un catàleg han de ser agafats com a propis i respectats per totes les persones vinguin d’on vinguin. El que han fet és validar el masclisme i anar contra la igualtat home i dona sota la disfressa de fals progressisme i portar a la societat cap uns problemes que ja anem veient com avancen en diferents estats per no haver estat prou clars des del minut zero.

En el cas de la DGAIA, una presa de pel en majúscules, un model de gestió que ens vol fer creure que amb un canvi de sigles amb els mateixos gestors i dirigint el mateix poden esborrar aquest cas tant greu. La infància portada a la prostitució i l’enriquiment sense control de moltes empreses sense control, i evidentment de molts alts funcionaris sense escrúpols amb les conseqüències que hem vist. Uns partits que no fa pas massa van votar en contra de les auditories cap aquesta institució i que ara aplaudeixen aquesta farsa que no significa absolutament res a la pràctica, més enllà d’un rentat de cara per fora amb la mateixa misèria dins i el problema enquistat i amagat davant la societat.

El mal funcionament del nostre sistema.