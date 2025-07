EL MAL EXEMPLE

Sense categoria

Si trobem darrerament una persona que posa exemple amb allò que ens hem convertit posteriorment de fer de la defensa del país i la seva independència l’eix central i ara tornar a ballar amb el repressor com si tal cosa, seria l’advocat Benet Salellas i la seva defensa de Cerdán.

Com diu l’escrit de l’Assumpció Maresma, em peta el cap, i no perquè no pugui fer la seva feina, defensar qui vulgui laboralment o voler demostra la innocència de qualsevol client, senzillament és allò que hem perdut, la coherència i la ètica més elemental. Un exdiputat de la CUP i advocat de Jordi Cuixart entre d’altres, no pot defensar un representant del partit del 155 i implicar-se amb causes a Espanya amb espanyols, precisament aquells els quals hem volgut marxar. Un exemple de la deriva al no res que portem.

Assumpció Maresma Matas

Quan vaig saber que Benet Salellas defensava Santos Cerdán em va petar el cap. Petar, explotar, digueu-ne com vulgueu. El sentiment de no entendre res va ser instantani. Un sotrac. En aquest present que vivim, en què tot el que és simbòlic gairebé és tan important o més que els fets reals, no em sembla que es pugui passar per alt la significació que té Benet Salellas, ex-diputat de la CUP i advocat de Jordi Cuixart en el judici contra el procés, contra els dirigents independentistes. Al meu cervell se li van fondre els ploms quan la informació nova va xocar amb la vella, emmagatzemada durant anys.

I no es tracta de parlar de si tothom té dret de defensa. És obvi, com també és de consens que els advocats no defensen ni innocents ni culpables, sinó que el seu ofici és com el d’un metge davant un malalt. El desconcert, el mal d’ulls no ve motivat per aquestes qüestions, com tampoc per la llibertat que té Salellas de defensar qui li doni la gana. Parlo d’una altra cosa, i he vist que no m’ha passat només a mi, sinó que som molts que en saber-ho vam tenir aquest barrabum interior. I que en veure la foto vam decidir de girar cap a una altra banda, per l’angúnia que ens feia. Aquell paisatge, aquella vestimenta beix de fil i cenyida era una imatge viscuda, però amb unes emocions bastant diferents.

La CUP es va afanyar a dir que en Salellas gran, en Benet, ja no era del partit. En va ser diputat del 2015 al 2017. Llavors tenia trenta-vuit anys, ara en té deu més, gairebé quaranta-vuit. Era aquell moment culminant de la CUP, quan va aconseguir deu diputats. Anava acompanyat d’Anna Gabriel, Antonio Baños, Ramon Usall, Sergi Saladié, Josep M. Busqueta, Gabriela Serra, Albert Botran, Eulàlia Reguant i Julià de Jòdar.

Sembla que la majoria, després de tenir aquesta sensació d’incomoditat o de malestar, es pregunta per què ho fa, això. I aquí, al meu entendre, és on l’espifiem. Qualsevol resposta ens deixaria trasbalsats: de l’argument prou estúpid que el seu pare ja va defensar els segrestadors de la farmacèutica d’Olot, al de dir que ho fa perquè domina la lawfare i això és una oportunitat única.

Per mi, la qüestió no és per què ho fa o ho deixa de fer –això forma part del seu àmbit privat–, sinó el trànsit de qui fa política cap a unes altres zones, encara que sigui un professional. El compromís polític i cívic respecte del país no és de posar i treure, implica moltes més coses, sobretot un compromís amb la comunitat. No tant en el sentit de coherència o de congruència, com en el sentit literal de què implica el compromís.

Si ets indepe pots ballar amb qui vulguis, però no pas cobrar de qui durant anys ha estat i encara és el teu contrincant. Cobrar és diferent de ballar. Si ets indepe s’espera que siguis autocentrat i no barregis els problemes del país del costat amb els teus. És una cosa molt i molt bàsica: no som espanyols.