EL MAL DE LES XARXES
Aquests dies ha pres protagonisme per les xarxes i en els mitjans el fenomen Therian, unes persones que senten que la seva identitat és un animal i en diferents parts del dia es comporten com a tal.
Entenc que el cervell humà és molt complex, i segurament trobariem casos de tot en la nostra espècie que ni ens imaginem, però el tractament dels mitjans i la presentació del mateix et porta a pensar en aquella frase “que ens esta passant?”. Tinc que confessar que no havia escoltat mai aquest terme i veient alguns vídeos amb persones caminant a quatre grapes amb caretes d’animal posades i cues incorporades, tot plegat fa entre riure i llàstima i pensant que hem fet malament per portar gent jove fins aquestes circùmstancies, o també la manipulació que certs sectors utilitzant les xarxes pretenen formar en grups pels seus propis interessos, cosa encara més perillosa.
De fet avui escoltava, i no se si te res a veure un altre fenomen amb gent passejant gossos que no existien i fent veure que els acompanyaven, recollien les seves merdes imaginaries i jugaven amb ells sense haver-hi ningú més que ells. Tot això reforça la teoria de la conspiració o de que el món no va per bon camí.
En aquest món que vivim quan esclaten fenomens així cal veure quin interes hi ha i sobretot que hi ha darrera. Si mirem molts videos que circulen per les xarxes segurament pensariem amb un friquisme delirant o en ganes de donar la nota en una vida gris o anonima amb la xarxa com a eina per sobresortir, però en les recents convocatòries presencials com Barcelona van acabar amb violència, vandalisme i sense cap d’aquestes suposades persones o animals. De fet circulen teories des de llatinoamerica que la visibilització del fenomen des de l’extrema dreta i els seus col·laboradors ho fan per generar un odi que es pot estendre a altres col·lectius com per exemple les persones trans.
Com sempre passa en aquest món i la relació amb una eina perillosa com les xarxes i la seva influència amb persones de poca edat i que es busca captar i dirigir sense miraments. Crec que es prou clar que una persona es una persona i un animal es un animal, però el cervell pot jugar males passades i encara més si alguns grups tenen interessos per aprofitar-los per les seves causes amb persones encara sense una personalitat madura.
El mal de les xarxes.