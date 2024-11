EL JUTGE TORTURADOR

Sense categoria

Hem sabust avui la mort de Joan Rocamora,militant independentista torturat a l’operació Garzón. Una operació que perseguirà tota la vida a aquest jutge validador d’aquests metodes i que mai ha pagat pels mateixos.

Efectivament Rocamora detingut per la Guàrdia Civil i empresonat gairebé quatre anys. Estava dins l’operació que des de l’Estat es va vendre com la finalització de l’organització Terra Lliure i que curiosament ja s’havia dissolt anteriorment. Es justificavent per pressumptes accions davant els Jocs Olimpics a Barcelona i indiscriminadament es vant detenir o segrestar com explicava el mateix a un bon nombre d’independentistes. Concrectament ciculava en moto i un grup d’individus el van detenir, emmanillar, i amb un sac de roba al cap enviat a Madrid on va patir tota mena de tortures amb cops,asfixia,simulacions d’execució i amenaces a essers estimats incloses entre d’altres atrocitats. Del 92 al 96 va estar a presó.

De fet Garzon el que anomenaven el superjutge es va espolsar tota la responsabilitat sobre aquestes tortures, encara que les va escoltar de la veu dels protagonistes i és va limitar a incloure les denúncies a les actes de declaracions i va assegurar que no era competència seva investigar-les. Més tard el Tribunal Europeu dels Drets humans va condemnar l’Estat espanyol per no haver investigat suficientment les tortures.

Un capítol fosc de l’Estat espanyol, un més. Un Estat al marge dels standards de qualsevol democràcia normal i on l’estat de dret es simplement una quimera sense sentit. Garzon tant insensible davant uns fets tant greus que queda inhabilitat com a jutge i evidentment com a persona. Una baula més d’un Estat on amb totes les excuses que calguin va anar contra el moviment independentista per intentar acabar amb ell amb la recepta de la por, la violència i la coacció com a eines. En una democràcia s’ha de poder defensar aquesta opció i això mai pot ser cap delicte, cosa que evidentment Garzon no comparteix.

Els drets humans haurien de ser sagrats en qualsevol lloc, excepte si actues com una Dictadura on les institucions poden perseguir la ciutadania sense seguir cap legalitat, i nomes per interessos polítics al preu que calgui.

En Rocamora va ser una víctima més del sistema espanyol, i els poder judicial com ja hem vist desprès del procés català és va veure com era un simple hereu del passat sense cap intenció d’evolucionar cap a un sistema democràtic i amb una obsessió que va per damunt de la mateixa societat, la unitat espanyola sigui com sigui.

Un jutge torturador.

