EL JUDICI DE LA VERGONYA
El judici de Roger Español ens ensenya la farsa de la justícia espanyola i la vulneració i burla dels drets de la ciutadania a mans d’una institució caduca i ancorada en el passat.
Un esperpent que s’ha pogut comprovar amb la vulneració de drets lingüístics en el judici, l’advocada s’ha vist obligada autotraduir-se ella mateixa al castellà per la incapacitat dels intèrprets per fer-ho. Fins al punt que l’advocat Salellas davant la impossibilitat ha hagut de canviar a fer les preguntes en castellà. Una mostra clara de la sensibilitat de la justícia espanyola amb aquest tema i la catalanofòbia existent. També la manca de transparència amb traves per assistir al judici presencialment i també de forma oberta a distància per la ciutadania i periodistes.
Recordo el cas de Roger Español que va perdre l’ull dret per una bala de goma de la policia el dia 1 d’octubre. Son delictes de lesions i tortures pels agents que van causar el fet. Els policies descriuen una situació de violència extrema amb insults i llançaments i sobretot les famoses mirades d’odi per part dels votants que en cap imatge es van poder veure, i si els crits de “som gent de pau” o “votarem” per exemple. Una resistència pacífica i unes imatges del tret que va causar el mal en una clara imprudència i fora de tot us reglamentari.
Una nova farsa, on aquests autèntics psicòpates disfressats de policies inventen una gran mentida amb una violència que nomes va existir per la seva part, i amb les famoses mirades d’odi com a gran arma mortífera. De fet com volien que els miressin la ciutadania que simplement exercia el seu dret a vot davant uns escamots de violents exercint aquesta sobre la gent amb tot l’odi del món i com a eina d’un Estat sense cap límit per protegir la democràcia.
Tots hem vist les imatges i l’ull perdut és una clara culpabilitat que en un Estat normal hauria de ser castigada com es mereix. Malauradament amb la farsa de judicis existent segurament quedarà en res. La ciutadania en Estats com Espanya ja sabem que no te drets i molt menys si son catalans i democràtics. La impunitat de les forces policials son símptomes d’una Dictadura i el nou menyspreu a la llengua dona idea de quin Estat parlem i posa encara més si es que feia falta en evidència als polítics que es van lliurar a aquesta farsa judicial.
El judici de la vergonya.