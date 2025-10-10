EL JOC DEL REFERÈNDUM
La proposta de resolució de Junts sobre la proposta de referèndum en les negociacions a Suïssa ha estat rebutjada pel PSC, igual que la millora de finançament. Tota una parodia que el Parlament que tenim ha regalat a la societat.
El Parlament no ha aprovat la proposta i el PSC ha votat en contra que es plantegi una votació sobre el futur polític de Catalunya conjuntament amb PP i VOX, la resta han votat a favor. De fet el pacte a Brussel·les entre Junts i PSOE per presentar a la mesa a Suïssa deia que el primer plantejaria una votació tipus referèndum i l’altra part defensaria el desenvolupament estatutari, per tant els socialistes catalans han votat en contra del mateix acord. De fet excepte PP, Vox i AC han votat a favor de la proposta d’Esquerra d’impulsar una gran entesa de país en defensa de la democràcia i per avançar en la sobirania nacional i social a Catalunya sense concretar res més. En matèria de finançament han aprovat la necessitat d’un nou model nou però sense cap compromís de recaptar tots els impostos que paguen els catalans.
Una farsa digna d’aquest Parlament que defineix perfectament el moment que ens trobem. El partit de Govern vota en contra de plantejar un referèndum, això dona idea del nivell democràtic del que parlem, ja que donar la veu a la ciutadania independentment de si es contemplat o no hauria de ser una condició que ja se suposa a qualsevol partit, per respecte a la ciutadania. De totes maneres el vodevil comença amb una taula de fireta a Suïssa amb un mediador on es diu que Junts proposarà fer un referèndum i el PSOE plantejarà desenvolupar l’Estatut autonòmic sense cap més explicació de futur, per fer això evidentment no cal cap taula, ni cap negociació, és una evidència. Per si fos poc la filial socialista a Catalunya vota en contra d’aquest acord esperpèntic que el PSOE ja havia validat. Un desgavell de grans proporcions.
Pel que fa a la proposta d’Esquerra amb aquest impuls nacional, que per no dir, no vol dir res i que nomes AC ha desmarcat d’aquesta farsa i burla a la ciutadania. Si parlem de finançament, recordo una peça clau pel suport republicà al Govern i que nomes aproven un model en genèric però que en cap cas vol dir recaptar tots els nostres impostos, de quin model parlem llavors, quin sentit te un nou model si no és recapten tots els impostos. Un altre farsa per entretenir el personal i que dona idea del nivell de Junts, Esquerra i la CUP en aquesta legislatura i la seva nul·la ambició nacional.
