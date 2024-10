EL JOC BRUT

Sense categoria

En una campanya electoral en un país democràtic crec que hi ha unes línies que no es poden traspassar, tant per valors com per respecte a la mateixa societat. Ara en veim en la campanya americana uns grans exemples.

La batalla entre Trump i Harris per ostentar el càrrec de líder mundial hauria de basar-se en propostes i sobretot respecte com a mirall per la població. El que veiem no va per aquest camí. La campanya de fora de to habitual de Trump amb exemples com els haitians menjant gossos i gats o uns intents d’assassinat més que sospitosos de no ser simples muntatges per presentar-lo com a víctima que en realitat no és. Ara veiem la denúncia d’una exmodel que denuncia que va ser agredida sexualment per Trump i senyala la seva relació amb un altre magnat amb delictes d’aquest tipus Epstein del que diu eren molt amics. Diu que la va agredir sexualment l’any 1993 palpant i tocant sense el seu consentiment i que la van convidar a la mansió del magnat. Explica que davant l’agressió es va quedar congelada i confusa.

Evidentment, no seré jo qui defensarà un personatge com Trump, però aquestes acusacions de fa més de 30 anys, curiosament en aquest moment de la campanya electoral, fan molta pudor a muntatge. De fet no és el primer cas amb altres persones influents, la pregunta seria perquè ha esperat tants anys per fer una denúncia, en segon lloc diu va quedar confosa, no estem parlant d’una violació que pot fer quedar paralitzada la víctima, sinó d’un tocament que en principi hauria d’haver rebutjat a l’acte. No dic que no pugui ser, però la realitat fa molta pudor i a l’igual que els atemptats contra el candidat cada cop sonen més a muntatge preparat, això va pel mateix camí, i no crec que sigui el camí per una campanya electoral.

Res a veure amb les seves propostes de país, i posant l’accent amb les sortides de to i les acusacions més que dubtoses per desacreditar al candidat corresponent sigui com sigui i sense cap límit que la societat és mereix.

Els mitjans interessats faran sang de cada estracanada que vagi sortint i malauradament també deixen de fer la seva funció per informar la població i donar elements per prendre decisions, en comptes d’això valident i formen part del joc brut del sistema i les xarxes socials.