EL FEIXISME TE AQUESTES COSES

Tornem a escoltar Aznar, i ens diu que el traspàs d’immigració a Catalunya és molt més greu que no pas l’1 O i es queda tant ample amb un nou missatge que deixa clar el seu odi a Catalunya i la seva imposició malaltissa de la unitat d’Espanya per damunt de la mateixa gent.

Veu com a còmplicies Sànchez i Illa d’una política de destrucció de l’Estat. Insisteix que els fets son molt més greus ja que no es que Catalunya vulgui marxar d’Espanya, és que Espanya està marxant de Catalunya, i això porta a la dissolució espanyola. Diu no està diposat a veure la conversió de la nació en tres o quatre nacions. La desintegració consisteix a reconèixer el caràcter nacional de Catalunya i el País Basc. Des dels populars catalans diuen que no son comparables, i que l’Estat va aturar l’1 d’octubre per un Govern que va aplicar les lleis perquè el cop d’Estat no prosperés, encara que ha criticat igualment la delegació de competències i sobretot la falta de mossos que es produïra als nostres carrers.

Realment vomitiu com sempre l’expresident espanyol, i parteix de dues mentides en les seves afirmacions que ja desmunten qualsevol argument, el traspàs d’immigració és una pura obra de teatre per venda de Junts al seu públic, però en realitat els mossos simplement acompanyaran els cossos policials espanyols a les fronteres que per altra banda com diu la Constitució no es poden traspassar i son exclusives de l’Estat, com tampoc faran i desferan en possibles expulsions, simplement faran informes cap a Madrid on com ara decideixen, res més, per altra banda l’1 O en democràcia seria una festa participativa de la ciutadania, la base de qualsevol democràcia perquè lliurement decideixi com hauria de ser sempre. Ningú marxa de cap lloc ja que el 2017 els partits catalans hi van renunciar i l’Estat per altra banda no va aplicar la llei, va fer com una vulgar Dictadura, de fet la mateixa que va dirigir aquesta pretesa democràcia espanyola, utilitzant la violència indiscriminada, negant la paraula a la gent, i finalment amb un cop d’Estat institucional sense cap més objectiu que la imposició per damunt de la democràcia.

La ment delirant i dictatorial d’Aznar pretén anul·lar el caràcter nacional de Catalunya i el País Basc, com si això depengués exclusivament dels seus interessos i no de la societat d’aquests territoris, la seva identitat i la seva història. Tot un exemple de Dictador sense filtre.

Cadascú en el seu paper, però tots col·laborant amb aquest vodevil autonòmic que nomes perjudica la societat catalana.