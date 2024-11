EL FANGAR POLÍTIC

Sense categoria

Sabem avui que Podemos es retira de l’acusació contra el President Pujol, desprès de demanar-li 20 anys de presó. Una nova hipocresia política per engegar un ventilador per escampar falsedats amb grans altaveus i on la posterior retirada passarà sense pena ni gloria amb els objectius complerts.

Efectivament, ells sol·licitaven la condemna més elevada i ara desisteixen de defensar el tema en el judici. Es retira com acusació popular contra la família Pujol pels delictes de blanqueig de capitals i associació il·licita per diners no declarats a Andorra. El judici que començarà el novembre del proper any. La fiscalia en demana 9 anys i l’advocacia de l’Estat no l’acusa. La justificació de la formació política és que ja està prou coberta l’acció penal per l’acusació pública i garanteix la depuració dels fets investigats, de fet ens diu que han impulsat la recerca de greus conductes delictives. De moment la Fiscalia no ha provat cap acció corrupta del President Pujol com a President. Cal dir que l’anomenada polícia patriotica durant l’instrucció va intentar aportar informació falsa amb un pendrive que podria haver contaminat tota la investigació. De fet s’ha descobert la filtració d’informacions bancàries falses i investigacións il·legals sobre Pujol, Mas i Trias. La causa nomes segueix per la confessió els 2014 del mateix president que tenien diners a Andorra el 2014 no declarats i que provenien d’una deixa per donar a la seva dona i fills.

Una nova mostra d’un partit del règim, crossa del PSOE, que amb el seu discurs del feminisme ha amagat les possibles informacions sobre Errejon i que ara desprès de fer la seva tasca miserable de tractar el President Pujol com si fos un assassí en sèrie amb greus delictes, és retira en un judici amb gran incògnites i actuacions miserables com les investigacions de la polícia patriotica difonen noticies falses que van perjudicar electoralment Mas i Trias, encara que posteriorment és va demostra que era fals. Alhora l’intent d’escampar falsedats per implicar al President Pujol quan la fiscalia encara no ha provat res. Aquesta mesquinesa el Partit morat no en diu res, i no ho fa, perquè ès una eina més del sistema corrupte espanyol.

De fet puc criticar moltes coses del President Pujol, però tot i no ser independentista, la seva tasca de reconstrucció nacional mereix un reconeixement que han intentat soterrar per simple interés polític, i això també aniria per la resta de formacions teoricament independentistes. La quantitat de barbaritats que s’han dit, han deixat el President com un proscrit davant la societat, quan la seva confessió podria ser un delicte fiscal, però no de corrupció.

Es el fangar polític.