EL DRAMA DE LA LLENGUA
El Síndic ha reclamat mesures cosrrectores per una nova discriminació del català, aquest cop pel Bus Nàutic del Port de Barcelona. Un nou exemple de com s’abandona una llengua i el que no seria normal de cop i volta cada cop ho és més.
El Bus nàutic uneix el Moll de Drassanes amb el de Llevant a Barcelona i va ser estrenat el Juliol del 2024 coincidint amb la celebració de la Copa Amèrica de Vela. Avui sabem que pel que fa l’us de la llengua va en contra de la legislació i normativa vigent com diu la Sindicatura davant la queixa d’una usuària al no ser atesa en català al comprar un bitllet, veure que la plana web tampoc estava en la nostra llengua. A més el personal del bar no la va atendre en català i l’enquesta de final de trajecte evidentment tampoc hi figurava el català. De fet el Síndic constata l’incompliment de la llei i renya a l’Ajuntament de Barcelona que no va fer cas d’una queixa per aquesta discriminació assegurant que la responsabilitat és de l’empresa gestora, cosa que no es certa ja que ha de garantir els drets de la ciutadania. Per acabar aquesta disbauxa l’empresa gestora no ho va traslladar a la persona responsable, ni va informar sobre les mesures preses i revisat el web algunes informacions segueixen nomes en castellà i alguna en català te errades amb paraules incorrectes.
Un nou cas de vergonya aliena i de total abandonament per part de les nostres institucions de la llengua. De fet simplement haurien d’aplicar la llei, aquella que ells mateixos han aprovat de cara a la galeria i que han desat en un calaix amb pany i clau. Les accions en aquest cas de l’Ajuntament de Barcelona son un gran exemple, tampoc es podia esperar massa d’aquells que subvencionen autors llatino americans per parlar de Barcelona en castellà evidentment.
La llengua no deixa de ser un mirall de la voluntat dels nostres partits per una cosa tant normal com protegir la llengua propia. De fet ja vam veure com tots en una hipotética República Catalana defensaven el català i el castellà com futures llengues oficials per vergonya de tota la societat catalana. El cas del Bus no deixa de ser la conseqüència d’aquesta política d’abandonament real de la llengua i on la barra lliure i la no aplicació de la llei ens porta en aquest esperpent consentit.
El drama de la llengua.