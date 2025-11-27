EL DECRET DE NOVA PLANTA
Junts, Esquerra, CUP i Comuns impulsen una proposta perquè el Congrés derogui els decrets de Nova Planta instaurats desprès de la Guerra de Successió i promulgats per Felip V.
Es vol que la cambra catalana ho presenti a Madrid amb la derogació dels decrets d’abolició dels furs dels Regnes de València i Aragó i els del Regne de Mallorca i Principat de Catalunya. Ho plantegen com un exercici de reparació històrica i de justíca institucional per reconèixer la continuïtat institucional d’aquests territoris com a nacionalitat i eliminar l’imposició. Aquest decrets fets entre 1707 i 1716 van portar a la supressió de les institucions i sistemes juridics propis amb la imposició d’un règim uniformitzador i centralitzador amb un model administratiu castellà i uniformat on la nostra llengua evidentment també quedava eliminada. La resolució la volen en forma de declaració institucional com acte simbòlic de restitució de la memòria històrica i jurídica.
Una nova cortina de fum dels nostres partits, de fet son especialistes amb iniciatives de distracció i sense cap sentit real. El Decret de Nova Planta es la base i fil conductor de l’Estat espanyol. Un Estat uniformitzador i centralista com és ara, sense reconèixer cap nacionalitat que no sigui la castellana, de fet en el nostre Estatut actual queda clar que som una espècie de nació de Preambul, de fet ni això ja que ens diu que el Parlament català recull el sentiment i voluntat de la ciutadania i per això defineix Catalunya com a nació i ho rebla dient que la Constitució reconeix com a nacionalitat. Es a dir, no afirmem el que som rotundament sense embuts, sinó que queda en el preambul o sigui sense ser normatiu com un pròleg, que el Parlament recull el sentiment de la ciutadania i per això ho posa, és gairebé com una excusa que no han pogut evitar, tot molt trist i de fet a la Constitució parla de nacionalitat que no de Catalunya com a nació.
Vull dir amb això, que el Decret de Nova Planta segueix ben viu i pel que fa a la llengua, evidentment no l’han pogut prohibir ara, si a la Dictadura, però hi ha mil i una normas contra la mateixa, nomes cal veure les imposicions a l’escola amb la immersió lingüística, la seva promoció nul·la, la seva nul·la internacionalització o fins hi tot l’invent d’una llengua com la valenciana en contra de tots els filolegs per dividir la mateixa i afeblir-la encara més. Per tant no es pot anul·lar una cosa que serveix de base per l’Estat espanyol del present i futur. Tot això nomes es pot revertir amb la independència, just allò que el 2017 no van voler acabar.
El decret de Nova Planta.