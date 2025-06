El conflicte dels Conguitos.

Sense categoria

El Bar del Parlament de Catalunya va prescindir dels Conguitos fa uns mesos per connotacions racistes i ara sembla els tornen a servir deixant aquesta decisió surrealista i que ens explica moltes coses de la societat en que vivim.

Aquestes boletes de xocolata farcides de cacauet de la marca Lacasa i que tenen vida des dels anys 60 es donen a la venda amb bossetes de color taronja amb il·lustracions de petits personatges de pell negre que li donen nom grassonets i llavis gruixuts. Això va fer que algunes veus diguessin que aquestes imatges tenien connotacions racistes i s’arribes a la retirada dels mateixos. Ara la cap d’uns mesos van tornar amb el seu format blanc i ara ja la de xocolata que es barregen amb altres snacks sembla més correctes. De fet el 2020 ja hi va haver una campanya a change.org per acabar amb la marca argumentant que era una imatge racista.

Com podem comprovar ens volen vendre una societat malalta i on tot és incorrecte basat en unes normes artificials que semblen tractar a la gent d’una manera infantil. Els Conguitos porten molts anys com a snack i han sobreviscut a molts altres posteriors per la seva alta acceptació. Que a la bossa apareguin aquestes imatges ja classiques de personatges de pell negre en referencia a les boletes de xocolata mai a la vida hauria d’ofendre a ningú, és simple publicitat sense cap anim d’ofendre a ningú. En aquest món hi ha diferents races amb colors com el blanc o el negre i tot son persones. Si en aquesta bossa fos d’un altre producte blanc i les imatges fossin de personatges blancs amb les seves caràcteristiques jo evidentment no tindria cap motiu per cap ofensa inventada.

Senzillament, la paraula racisme ha perdut el seu significat a base d’atribuir-la a moltes circumstàncies com la que expliquem. El racisme és tractar diferent a diverses persones pel seu color de pell i ja està. Qualsevol altra cosa evidentment no ho és. El cas dels Conguitos evidentment no ho és i gent que representa a la societat com a diputats que son escollits pel poble ho haurien de saber i actuar en conseqüència. Els molesten els Conguitos i no els molesta per exemple tenir una diputada arab amb el vel al cap que tots sabem és símbol de submissió de la dona a l’home en la religió islàmica. En el primer cas fan denúncia i en el segon miren hipocritament cap un altre costat.

El conflicte dels Conguitos.