EL CONCURS DE CASTELLS

De tant en tant, enlloc de les misèries polítiques d’aquest país, també cal parlar d’allò que ens apassiona i portem dins, com es el cas dels Castells i del seu Concurs a Tarragona que diumenge es va celebrar.

Primer cal dir que aquesta temporada desprès de dues aturats per la Covid no es normal, ni ho pot ser. Els recanvis de la canalla totalment nova, els canvis de pisos forçats, tornar a engrescar una massa de gent que en aquest temps pot ser ha optat per altres activitats que ara xoquen amb l’activitat castellera i el sacrifici que comporta. En definitiva un tornar a fer girar la roda que sobretot necessita calma. Aquesta amb el Concurs pel mig i una colla de Vilafranca forçant la màquina de bon inici no ho ha fet possible i segurament pot explicar molt del que hem viscut aquest diumenge a plaça, on les caigudes han estat moltes, i on els grans castells de les colles han notat això que explicava més que mai i sumat a la gran dificultat que ja tenen de per si.

Cal felicitar als Castellers de Vilafranca per la gran actuació, un gran castell de 10 i un valor segur com el 5 de 9 han estat la base i posteriorment fruit crec d’una tàctica desencertada amb un intent de 4 de 10 que no anava enlloc i que ha fet que arribessin al final amb un 4 de 9 net de si o si que han pogut carregar i tornar el triomf cap al Penedés. En segon lloc la Colla Joves de Valls crec ens ha sorprés amb un gran 4 de 9 net que potser poca gent esperava i també amb un 2 de 8 que semblava més a l’abast però que no han pogut descarregar, no he acabat d’entendre al final i amb el segon lloc assegurat no anar a guanyar intentant el 3 de 9 net i apostant per un 5 de 9 que finalment no van poder descarregar i hipotecant un possible intent final que sembla no els va afectar i on la seva alegria per mi demostrava poca ambició per guanyar i molta per passar davant del vei. En tercer lloc precisament una Colla Vella que nomes carregant la seva carta guanyadora el 2 de 8 va començar aviat a dir adèu a les opcions, en segona ronda un 4 de 9 que no havia donat bones sensacions a l’assaig va ser l’aposta i la caiguda va ser dolenta deixant ja qualsevol opció i acabant amb uns 3 i 4 de 9 folrats de circumstàncies però molt valorables i veient que potser la tàctica no va ser la millor, encara que sempre les coses passades es veuen millor.

Pel que fa a la resta la lluita Jove Tarragona i Xiquets de Tarragona va ser per la primera amb un 2 de 9 carregat a darrera hora, però crec que les dues colles han de sortir satisfetes, igual més enrere els Moixiganguers d’Igualada i la seva gran temporada i la superació poc a poc de la resta amb els castells de vuit.

En definitiva un Concurs amb construccions que no imaginavem a principi de temporada i que posa de manifest que la propera promet tornar al nivell de qualitat d’abans de la pandèmia amb més seguretat.