EL CINISME DELS TRASPASSOS

Surt la notícia que el Govern espanyol per boca de la seva ministra de torn torna a tancar la porta al traspàs de Rodalies. Potser ja seria hora de no prendre més el pel a la ciutadania demanant assumptes que ja hem rebut mil cops la resposta i nomes son una cortina de fum.

Efectivament, Raquel Sanchez, la ministra de Transports socialista ha respost la petició de Laura Vilagrà, pel Govern català i la seva demanda del traspàs de rodalies, i ho ha fet amb un no, com no podia ser d’altra manera, per si no fos prou dona la responsabilitat al Govern català per la manca de progressos i demana reactiva el grup de treball del qual es van aixecar injustificadament fa un any. Insisteix que estan disposats a negociar els recursos econòmics pel traspàs sempre dins el marc del grup de treball i recuperant el treball previ.

Un nou capítol d’aquesta parodia anomenada Govern de la Generalitat dins una Espanya autonòmica, és la petició reiterada de traspassos que durant anys i anys s’han anat demanant i la resposta de qualsevol Govern espanyol sempre ha estat la mateixa, i sempre sabem que serà la mateixa independentment del color del Govern. Espanya mai cedirà traspassos importants per donar més poder real a Catalunya i que son claus en l’apartat econòmic català, com sabem segrestat i controlat per Madrid des de fa més de 300 anys. És una evidència, la mateixa també dita per activa i per passiva que mai cediran la gestió de l’aeroport de Barcelona exactament pels mateixos motius. Com també hem escoltat mil i un cops que l’autoderterminació no es discutible i no entra dins la Constitució espanyola, per tant prou de perdre el temps i voler enganyar a la ciutadania catalana.

El nostre paper dins l’Estat i especialment com autonòmia no depén del color del Govern de torn espanyol, i apart no es discutible ja que atemptaria contra la base clau de l’Estat, la seva unitat o la seva filosofia centralista a Madrid. Sense un nou Estat no hi haurà autodeterminació que per cert no es pot negociar, ni demanar, ni tampoc podrem gestionar les nostres infraestructures clau per fer avança el país.

Cada petició d’aquest tipus es un insult als catalans i una cortina de fum per amagar la incapacitat per explicar la realitat i per atrevir-se a donar el pas. Ja n’hi ha prou del cinisme dels traspassos i el posterior victimisme que ja no es pot creure ningú.