EL CINISME DEL PRESIDENT A L’OMBRA

Salvador Illa ha denunciat una campanya d’insults i deshumanitzada contra Pedro Sanchez, especialment per part de la dreta, quina llàstima que la memòria li falla i no recorda el que ha arribat a sortir de les seves boques sobre l’independentisme.

El que anomenen president a l’ombra, una conya que el Programa Polònia de TV3 ha sabut explotar perfectament, diu que en política no tot val per debilitar el contrari, hi ha línies que no s’haurien de creuar mai. Demana els mitjans de comunicació i els qui es dediquen al servei públic reflexionar sobre la nostra responsabilitat amb la societat i la democràcia. Precisament el President Puigdemont ja ha replicat dient que els que han dedicat anys a deshumanitzar-nos, ara ploren, no ho justifica, però tampoc accepta un victimisme fals qui ha sembrat de manera entusiasta, al costat d’altres miserables. Una vicepresidenta del Govern també ha denunciat que s’insulta, es menteix i es menysprea, i no es raona, ni s’entra en debat, no hi ha sistema democràtic que es mereixi això.

El cinisme es de grans proporcions, que els del “a por ellos” es facin el victima davant els atacs fa riure per no plorar. Com diu el President Puigdemont no vull justificar la falta de respecte a ningú, però d’aquí a fer-se el victima i va un bon tros. Voldria recordar quins raonaments, quin debat van proposar per abordar les reclamacions democràtiques catalanes que van esgotar totes les vies i propostes sense cap resultat i on la resposta final de l’Estat va ser la violència policial, la imposició i posteriorment el cop d’Estat del 155 i tota la deriva repressiva que va provocar i segueix provocant. Aquest va ser el seu debat i el seu respecte al sistema democràtic.

Que el partit dels GAL i crossa del 155 amb els Populars parli del sistema de la democràcia es d’un cinisme sense fronteres. Ells conjuntament amb els Populars formen la part dels partits d’una falsa democràcia hereva del franquisme i que porten 40 anys amb la catalanofòbia per bandera com a eina per captar vots i l’odi a Catalunya com a forma de fer dels partits. Apart hem comprovat recentment la cara d’aquests dirigents amb el repte democràtic que ha plantejat Catalunya i per tant el botxí mai pot ser victima.

Es el cinisme del President a l’ombra.