EL CINISME DEL MÓN.

La onada de grans estats que han o reconeixeran Palestina com Estat segueix creixent i dona idea del cinisme dels Estats anomenats del primer món.

Canada ha estat el darrer per afegir-se a la llista i diu que ho farà si es garanteixen reformes democràtiques i Hamas en queda exclòs. França ho va anunciar fa poc i defensa la solució dels dos estats, cal dir que d’altres també estan a la cua com Anglaterra, Austràlia, Finlandia o Portugal per posar uns exemples. De fet tant Israel o Estats Units ja han criticat la mesura i mentrestant la situació humanitària a Gaza segueix sent crítica i els civils morts cada dia son la conseqüència d’aquells atacs terroristes de Hamas a Israel que va provocar 1200 morts i centenars de segrestats, per cert morts que mai han estat defensats igual per aquests activistes amb el seu odi a Israel per bandera.

La situació evidentment és dramàtica, però entenc que amb un grup sanguinari com Hamas infiltrat en tots els racons del territori és fa difícil unes eleccions lliures sense xantatges i amb les mans deslligades per negociar amb qui calgui. Alhora la pregunta seria, perquè ara sí i abans no, han hagut milers de morts de tots els costats, guerra, crueltat màxima, desaparició dels drets humans per totes les parts i els interessos no coincidien per arribar a aquest reconeixement. Per altra banda aquesta preocupació per acabar un conflicte tant trist és lloable, per voler que la democràcia arribi al poble palestí també, però sembla curiós que quan Catalunya va fer un procés democràtic amb referèndum inclós validat per la societat i amb la prèvia de que com que no es va culminar no és va demanar el reconeixement, encara que els indicis ens deien que Estats per exemple com França en serien reticents i negarien la democràcia que és veu que ha d’anar avalada per milers de morts evitables i que el context i interessos coincideixin per canviar al si.

Per tant, el cinisme d’aquests Estats no te cap tipus de coherència, més enllà dels seus propis interessos i una part de responsabilitat a l’esquena de tota aquesta sang que ès podia haver evitat si la prioritat fossin les persones i no els interessos de cada moment.

El món ja veiem com funciona, i cal ser molt hipocrita per no veure el parany a que ens sotmeten constantment l’anomenat primer món que no ho és evidentment pels seus valors.