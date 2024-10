El cinisme de les disculpes.

Sense categoria

Junts denuncia el veto del PSC a una declaració de suport al President Companys per exigir disculpes a l’Estat espanyol. De fet una cosa recurrent cada aniversari de la seva mort i que sembla ho seguirà sent pels segles dels segles.

A la Junta de Portaveus del Parlament Junts, ERC, Comuns i Cup han aprovat el text i el PSC ha presentat la seva abstenció. Cal dir que la cambra ho ha aprovat per majoria simple però els socialistes s’han abstingut per exigir l’Estat que demani perdó per l’afusellament del President. Critiques a la normalització que diu predicar aquest grup que la posen al costat de l’espanyolització i la desmemòria. Aquest fet ha provocat no llegir la declaració al començar el ple amb la votació en contra de Populars i VOX i l’abstenció del PSC. Un text on parla de l’assassinat del President i critica els més de 80 anys per aconseguir la nul·litat del judici a l’únic president d’Europa assassinat per feixistes. De fet a Terròs, poble natal del President Companys per primer cop cap conseller del Govern va assistir a l’acte en la seva memòria.

Realment aquesta paròdia dels nostres partits, aquest victimisme sense fi mès que llàstima fa molta rabia. El PSC o PSOE que es el mateix no aprovarà que un Govern socialista a Espanya demani perdó als catalans per l’assassinat d’un President democràtic, ja que Espanya estava en el costat dels botxins, i ells ara en son els seus representants, res que no sigui normal. Alemanya, va demanar perdó pels crims del nazisme, i ho van fer uns representants que no hi tenien res a veure, però per responsabilitat democràtica davant el poble era el correcte. Espanya no ha evolucionat a una vertadera democràcia com tots sabem i per tant aquells que van cridar “a por ellos” no esperem que mai tinguin aquest tarannà, els anys de petició així ho demostren i el tractament de la Dictadura es el gran exemple.

Per part dels partits catalans, la petició sona falsa, ja que un Estat que va assassinar al teu President, que ha actuat com ha actuat i segueix pels fets del 2017, no és que no li hagim de demanar aquestes disculpes, és que la col·laboració amb el sistema hauria de ser zero, i com veiem res ha canviat, participant en totes les institucions espanyoles i defensant segons quin partit com si res hagués passat. Qualsevol representant del poble amb intencions reals de fer el que deia hagués rebut la resposta per part de l’Estat hauria trencat qualsevol fil i col·laboració amb l’Estat com a mínim per evidenciar el tractament democràtic de cara a l’exterior i de cara a la mateixa societat catalana. No es pot demanar peticions com aquesta i alhora ser part del mateix sistema.

El cinisme de les disculpes.