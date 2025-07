El CEO i les reaccions.

Sense categoria

La nova enquesta del CEO sobre intenció de vot ens dona que els grans partits estant estancats o a la baixa i altres com VOX o Aliança Catalana experimenten una gran pujada i es curiós veure les reaccions dels mitjans.

Aliança Catalana pujaria del 2 escons a 10 o 11 i VOX també aniria amb ascens i estaria a l’alçada dels Populars. Altres com Comuns o CUP segueixen la seva baixada camí de la desaparició. Totes aquestes dades son llegides en preocupació per l’augment de l’extrema dreta, una tendència que la Unió Europea ja ha vist en molts llocs i concretament amb Aliança Catalana s’esforcen en definir-la com extrema dreta i islamofòbica entre d’altres adjectius. Cap analitza les causes d’aquests resultats i si en el perill de la dreta i el seu auge.

Una anàlisi evidentment interessada. Quan el populisme o posicions extremes siguin a la dreta o a l’esquerra pugen molt, sempre és una mala notícia per qualsevol democràcia, però la culpa cal dir no es seva, més aviat és amb els partits hegemònics de Govern i la seva gestió de la mateixa democràcia. Si mirem Catalunya que el partit del 155 espanyolista i ara com veiem tacat per la corrupció sigui estable vol dir que el seu electorat simplement li es igual el que facin o no facin simplement les sigles les tenen marcades a foc i com automates dipositen el seu vot, una part de càstig a altres formacions i una bona part de hooligans del vot fruit de poca cultura democràtica. Si mirem els partits teoricament independentistes que ni amb la seva suma ja assolirien majoria absoluta al Parlament, de fet quan la van tenir ja vam veure que tampoc va ser suficient.

Ningú es pot estranyar dels seus resultat, van renunciar a la independència i son fidels col·laboradors a Madrid participant del poder espanyol sense cap mania i intentant vendre fum per captivar uns votants que com veiem ja no és creuen les seves mentides. Aliança Catalana denuncia fets amb la immigració que son reals i un greu problema i els posa damunt la taula, no crec que sigui islamofòbia ni extrema dreta, és posar el dit a la nafra i la seva denúncia de les mentides dels dos partits majoritaris els posa com un perill que des del minut zero cal combatre, com fan els mitjans que lògicament veuen amenaçades les seves quotes de poder, sense pensar que si haguessin fet el que van dir que farien i fossin conseqüents segurament cap partit nou tindria cap opció seriosa de fer forat.

Ens trobem en una cruïlla difícil per Catalunya, on la paralisi i les solucions de fum son el pa de cada dia, i això porta a la població a desconnectar o apostar per opcions més reals.

