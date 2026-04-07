EL CATETISME
Davant la petició basca de traslladar el Guernica de Pablo Picasso a Bilbao per la celebració del 90 aniversari de la masacre durant uns mesos, Ayuso ja ha titllat de catetisme aquesta voluntat.
Un discurs en la línia del feixisme que la caracteritza i que no admet matisos ni diferències, sempre uniformitat i submissió i cap voluntat autonòmica escoltada. La petició del Govern basc, lògica atenent a l’esdeveniment que es recordarà. De fet Picasso el va pintar a Paris i amb el franquisme va fer gira per Europa i Estats Units quedant en custodia al MOMA de Nova York fins que la dictadura no arribes a la seva fi. El 1981 va tornar i es va decidir la seva ubicació a Madrid, apart al País Basc no disposava d’un recinte per ensenyar una peça tant valuosa, cosa que ara ja disposa, concretament el Guggenheim a Bilbao on demanen que vagi temporalment.
Ayuso ja ha barrejat el nacionalisme i peticions absurdes i catetas i que si el volen veure els bascos poden anar a Madrid. De fet el que simbolitza el quadre es com el franquisme va massacrar aquesta població i suposo que ella segurament seria amb aquest costat de la història i no amb les víctimes d’aquesta atrocitat. La seva identitat imposada i sense matisos no la porta a defensar per exemple a defensar Catalunya amb l’afer de Sixena, on no sembla li preocupi els efectes del trasllat de les obres, cosa que si esgrimeix amb el Guernica, tot un despropòsit. Per altra banda i seguint la seva lògica, si tots som espanyols, quin problema hi veu en exposar aquesta obra ara al País Vasc per aquesta celebració puntual. O sigui va girar per mig món, però ara no pot traslladar-se a Bilbao, tot molt coherent com podem veure.
El seu nacionalisme excloent i malaltis no admet cap diferència, ni cap situació que en estats normals no serien notícia, i encara és permet el luxe de dir provincians o menysprear aquells que simplement demanen coses normals com seria el cas.
El nacionalisme del “a por ellos”, el que imposa la seva llengua, el que no adment cap més identitat que la seva. En definitiva el que no s’escandalitza per aquesta barbarie de Guernica i que segur no sent com els seus les morts d’aquest capítol.
El catetisme.