EL CAS DANI ALVES I EL FALS FEMINISME

El gir del cas Dani Alves deixa al descobert el cinisme i la hipocresia de molts mitjans i moviments que demostren els seus pocs valors i la seva nul·la capacitat etica que marca aquesta societat.

La resolució que deixa l’agressió sexual en absolució per proves poc clares, ens marca que tal com és va donar suport al seu ingrés a presó i la manca de respectar la innocència del jugador fins que es demostri el contrari, ara toca a la inversa i veiem com avui mateix algunes entitats feministes convoquen manifestació a Barcelona en contra de la sentència amb un flac favor al mateix feminisme. La culpabilitat és veu que no la dicta l’aparell judicial, sinó que ho decideixen elles perquè la suposada víctima li donen més drets que a l’acusat, tot un surrealisme hipocrita que la societat hauria de condemnar.

Primer per banalitzar la paraula agressió sexual, que es un terme molt seriós i no es pot frivolitzar com si res en un incident on pel que diu el Jutjat no hi ha proves clares que la relació no fos consentida per les dues parts i per tant no hi hagués tema. De moment 14 mesos a la presó per Alves, greuge econòmic i una marca que l’acompanyarà tota la vida per culpa d’uns mitjans des de Madrid interessats pel passat del jugador blaugrana, i unes entitats feministes haurien de veure que la igualtat no es donar la raó sistemàtica a la dona, és que tothom tingui les mateixes oportunitats, i els mateixos drets sense importar el genere i nomes jutjant els fets.

Cap dels mitjans que van fer campanya publicaran cap disculpa, però el mal ja està fet, no serà el primer cas ni l’últim de paranys a persones famoses amb capacitat econòmica per treure profit, però la societat l’han convertida d’aquesta manera, vendre i impulsar un relat i aquest fer-lo oficial per damunt de la veritat o de qualsevol pressumpció d’innocència.

Sempre he cregut que una noia que coneix en el context d’una discoteca a un famós i es convidada a una sala privada, sap perfectament perquè hi es cridada i te la potestat de dir no, però en aquest cas una persona ha quedat tacada injustament com diu la justícia i per tant igual que si fos culpable seria un fet miserable i caldria un càstig a pagar en forma de presó i de reparació dels danys, en cas contrari ara el mateix hauria de ser per qui ha acusat en fals com sembla ser. Simplement igualtat.