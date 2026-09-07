EL CANVI
La victòria de l’AFD alemany en les eleccions en un land alemany comporta que l’extrema dreta frega la majoria absoluta i segurament accedirà al Govern i torna a portar un avís a la resta d’Europa que la situació va canviant.
Els contexts son molt diferents i no cal anar a la darrera vegada que l’extrema dreta va guanyar a Alemanya amb un psicòpata anomenat Hitler al capdavant i una Guerra Mundial. Ara crec que caldria veure el culpable d’haver arribat a aquesta situació i crec el diagnòstic és molt clar, la teòrica esquerra no ha fet els deures que li pertocaven i en molts casos s’ha convertit en allò que precisament criticava fent del poder el seu únic objectiu i deixant tots els valors que se li suposaven tancats al calaix. Si mirem l’Estat espanyol el PSOE te tants casos de corrupció com el que més, la mateixa mala gestió i escàndols que tant criticava i sobretot no ha respectat la democràcia en una visió igual que la dreta com vam comprovar amb el suport del cop d’Estat a Catalunya en forma de 155 i la manera d’afrontar el poder de decisió de la ciutadania catalana, una vulgar idea del “a por ellos” amb una capa de vernís de progressisme de fireta.
El tractament de l’allau de la immigració ha estat una presa de pel a la ciutadania que ningú li ha preguntat si volia veure els carrers plens d’aquest allau, on alguns han portat la violència entre nosaltres, han col·lapsat els nostres serveis i molts no s’han integrat als nostres valors, cultura i drets i deures que el més greu ningú els ha exigit sota la paraula màgica de racisme i que ha portat cada cop més als problemes que veiem cada dia.
Davant aquest frau a la societat, la gent busca solucions i ja sabem que el populisme troba el seu forat i també escoltar el que una bona part de la societat vol escoltar. Un control de la immigració, una protecció de la societat que formem part per davant de la solidaritat mal entesa i una protecció de la nostra identitat per davant d’altres, apart d’un control de la despesa dels nostres impostos amb seguretat entre d’altres coses.
Aquesta falsa esquerra encara és farà la sorpresa per aquests resultats i per aquest camí que la societat sembla haver agafat i que simplement els pot comportar perdre els seus privilegis que son l’única raó dels seus Governs.