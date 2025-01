El bufó de Sanchez

Sense categoria

Fa uns quants segles, a l’Edat Mitjana, el bufons eren uns personatges que amb els seus trucs,balls i xerrameca feien la seva feina, que era fer riure al Rei, si ho traslladem a l’actualitat, Gabriel Rufian compliria per vergonya de la societat catalana aquest paper a Madrid amb Pedro Sanchez i el PSOE en el paper de Rei.

El vot contrari de Junts que ha tombat el decret Omnibus que dins de més de 80 mesures on hi havia la pujada de les pensions o que segueixin vigents els descomptes al Transport Públic ha engegat la maquinària de manipulació i propaganda del seus mitjans per situar aquest partit com a culpable principalment d’aquests dos temes sensibles per la població i on Rufian com deia es aquell tonto util que ho avala per vergonya aliena.

La decisió va fer embogir el lider d’Esquerra a Madrid amb el seu paper de crossa del Govern socialista a canvi de res i va incidir amb els vots conjunts de Junts, PP i VOX a la votació com si fos millor votar al costat del PSOE, els va acusar de posar-se en contra de prorrogar ajudes i prestacions per als catalans i ha posat en valor que és possible el pacte del partit català amb Populars i VOX, evidentment sense recordar la prepotència i incompliments de Sanchez des del minut zero. Ha seguit amb la retòrica gastada d’acusar de ser de dretes com si ser d’esquerres com ells actuen fos millor. Ha preguntat que havia de complir el PSOE i ha negat contundentment el seu suport a canvi de res.

Realment, en aquest cas Junts simplement ha complert amb el que va anunciar, cap acord, incompliments, qüestió de confiança que el PSOE i els seus socis no volen i vot en contra per fer caure les seves propostes, seria la normalitat que no estem acostumats. Dir una cosa i fer-la. La manipulació amb tots els “palmeros” de mitjans en tromba és simplement fum i previsible. El decret pretenia fer passar moltes mesures barrejades amb les dues ja explicades i més cridaneres per la població, un xantatge com ja estem acostumats en una democràcia de fireta com aquesta. Cal dir que es mentida que quedin rebutjats els dos temes ja que com els ha dit Junts nomes tenen que presentar-los per separat si es que els importen tant i seran aprovats sense problemes. Per tant l’actuació de Rufian com a bufó ha estat com sempre, però es mentida que es perdin, és mentida que sigui pitjor votar amb el PP que el PSOE provenen del mateix lloc, que es pregunti que ha de complir Sanchez quan porten tota la legislatura regalant el seu vot a canvi de res.

El bufó de Sanchez