EL BLANQUEIG DE L’ESTAT

Ahir veiem com Miquel Buch i el sergent Escolà que va fer d’escorta a l’exili pel President Puigdemont eren els primers en ser beneficiats de la Llei d’Amnistia i així anirem coneixent nous casos de persones condemnades que serguiran el seu camí i iniciaran aquesta fase de blanqueig d’un Estat que ha traspassat totes les linies vermelles de qualsevol democràcia.

Efectivament, els dos tenien una condemna de quatre anys de presó i 9 anys d’inhabilitació per càrrec públic per prevaricació i malversació. El motiu l’escorta al President català a l’exili quan l’Estat espanyol ho havia prohibit. En la resolució es diu que no hi va haver cap mena de benefici personal de caràcter patrimonial que pogués fer que quedessin exclosos de la llei. Pel que fa el sergent també l’han inclos ja que son actes del denominat procés independentista.

Aquesta es una de les fases finals de la submissió i finalització del procés acceptat per aquells que precisament havien de culminar el procés cap a la independència. Van acceptar el 155 col·laborant dins les institucions ocupades, posteriorment es van presentar a les eleccions convocades precisament pels del 155, i les van validar amb aquesta presentació a les mateixes. Posteriorment nomes hem vist el deteriorament d’un objectiu en forma de posar com objetiu la lluita contra la repressió i la normalització institucional amb l’Estat i la gestió autonòmica normal com si res hagués passat. Ara faltava esborrar aquestes condemnes degudes al procés per tornar a deixar tot tal com estava. De fet el cas que ens ocupava entrava dins la legalitat més estricta ja que qualsevol expresident te dret a una escorta, i no ser tractat com un criminal qualsevol. La normalitat institucional va ser tractada com un delicte per dur-te a la presó, aquest és el nivell d’un Estat venjatiu i tant poc democràtic, però que ha aconseguit amb la col·laboració dels nostres partits castigar severament els responsables i ara blanquejar les seves accions indefensables com han demostrat diversos tribunals europeus amb la seva cacera al President Puigdemont.

Veurem com la farsa culmina amb la tornada dels exiliats perdonats per un Estat magnanim i que vendrà aquesta imatge fora de les nostres fronteres sense complexos.

Es el blanqueig de l’Estat.