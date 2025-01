Sense categoria

El President espanyol ha visitat València, per cert escandalosament tard desprès de la desgracia viscuda en aquelles terres i acusa als partits que van votar no al decret Omnibus de l’altre dia de causar dolor social per tombar els ajuts als afectats i per contra ens diu que el Govern espanyol si ha fet la feina.

Sanchez amb el seu cinisme habitual dona una nova mostra de la baixesa política amb la que vivim, enlloc de mirar per la societat i demostrar preocupació pels jubilats i les seves pensions, pels ajuts al transport públic o pels ajuts als afectats pel temporal a València, fa al contrari, utilitza aquests temes sensibles per finalitats polítiques i intentar treure un rèdit polític, la seva única preocupació, tot plegat un símptoma massa habitual d’aquesta democràcia de fireta espanyola.

Ho tenia molt fàcil, un consell de ministres urgent, uns decrets separats d’aquests temes i com ja li han dit els votants en contre no hi haurà cap problema per votar-los afirmativament i solucionar aquests temes per la ciutadania, però no, tot en base al poder i al rèdit polític en cada moment. Una visíta a València prop de 3 mesos desprès de la catastrofe, sembla una burla, però és així, i no tant sols això, sinó sense convidar a ningú de la Generalitat valenciana governada pel seu partit rival, però quedant ignorada com si no existis i acaparar tot el protagonisme en benefici propi.

De fet el dolor social, és el que ens donen una classe política mediocre i preocupada per les seves estructures de poder, i allunyada de la ciutadania com seria el seu objectiu. Aquest dolor, és pactar una llei d’amnistia que no fa complir i nomes ha servit per amnistiar la polícia violenta i alguns dels pactats amb els partits processistes catalans. Es mantenir una repressió sense límit que encara continua i afecta i ha afectat molta gent, es seguir protegint el franquisme i les seves estructures, es continuar un espoli continu a Catalunya, es no escoltar la veu de la societat com la catalana el 2017, es incomplir constantment qualsevol promesa feta en qualsevol àmbit i en definitiva fer unes polítiques molts cops que precisament no considerariem d’esquerres precisament. Això si que es dolor social.

Cal tenir molta barra per aprofitar els temes tant sensibles pel seu rèdit. Malauradament no és l’únic cas, i així anem. Un sistema polític basat en el poder pel poder, en la figuració allunyada dels fets reals i amb la mentida constant com a eina.

Dolor social.