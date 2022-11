Diguem malpensat.

Ara toca la reforma del delicte de malversació, un objectiu que sembla una nova maniobra de distracció entre el Govern espanyol i català, ja que a la pràctica i judicialment no comportarà cap canvi.

Cal dir que el President Mas per la consulta del 9N no va ser poder condemnat per malversació, però posteriorment el Tribunal de Cuentas va fer la feina bruta. Com he escoltat també podriem canviar la llei electoral, ja que la JEC com sabem actua amb finalitat política, i així aniriem trobant molts exemples, que el problema no es una llei concreta, sinó el sistema en global que sempre troba la manera d’escapolir-se de qualsevol control democràtic, i aquí una Catalunya pendent de culminar la seva independència, evidentment no hi hauria d’entrar, de fet des d’Europa de tant en tant ja arriben tocs d’atenció ja que com hem vist la justícia espanyola poc te d’homologació amb l’europea.

El que em fa creure que aquest interés ara per la reforma de lleis que en realitat no son tal reforma, amaga altres intencions. En primer lloc donar trumfos a Esquerra per exhibir alguna cosa que hagi sortit del frau de la Taula de diàleg i poder vendre això com la vuitena meravella, per la part del Govern del PSOE i Podemos exhibir un tarannà de falsa Esquerra democràtica que ho puguin contraposar a la dreta rància de Populars i VOX, quan en realitat son dues cares de la mateixa moneda, i malauradament en el fons una manera de voler acabar definitivament amb el procés cap a la independència amb un Govern espanyol com ara ben apuntalat i una Esquerra amb tot el poder a Catalunya amb Oriol Junqueras ja en actiu i que pugui arribar a la presidència, autonomica esclar.

Tot això sembla possible, ja que la condemna als nostres polítics, com ara Junqueras amb una inhabilitació de 13 anys que enlloc especifica quin percentatge anava a la sedició i quin a la malversació, ara amb la desaparició del primer per una nova llei, el Tribunal haurà de revisar les penes ja posades i decidirà sobre les inhabilitacions i les seves rectificacions que podrien fer per exemple que Oriol Junqueras pugués presentar-se com a presidenciable a tots els efectes a les properes eleccions. Com que no crec amb les casualitats i com diuen pensa malament i encertaràs i més si es tracta del nostre sistema de partits i institucions, sembla que hi podria haver uns favors a banda i banda que podrien acabar amb benefici per les dues parts i amb la societat catalana com a damnificada.

Diguem malpensat.