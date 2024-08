Sense categoria

Les especulacions sobre la tornada del President Puigdemont, i si arribarà al Parlament per la investidura, si serà detingut i suspendrà el ple o tot un seguit d’especulacions és un nou capítol trist d’aquest vodevil ja prou trist.

Crec que cal perspectiva, la tornada del President Puigdemont potser hauria d’anar acompanyat d’un missatge d’analisi de la realitat. Com a màxim respondable del Govern el 2017, evidentment és el màxim responsable de no aplicar el resultat del referèndum fins al fina, cosa que evidentment no podia fer sol, però era el cap visible. Un cop girat l’esquena a l’objectiu i a la ciutadania l’honora el pla B de l’exili i la lluita per portar el cas de Catalunya per diferents llocs d’Europa en contraposició a aquells que seguin la submissió habitual catalana es van entregar a la justìcia curiosament per retre contes d’un afer que finalment no havien fet. Dit això donar per bo les eleccions organitzades pel 155 va ser una errada, posteriorment la seva derrota davant Esquerra en aquest cas l’hauria d’haver fet reflexionar, i ara la derrota davant el candidat del 155 Illa també hauria de ser un avis de les errades comeses i de repensar una nova estratègia. Fer i pactar amb el PSOE de Pedro Sanchez com hem vist finalment a canvi de res i anant en direcció contraria d’alló que s’havia predicat i precisament el distingia d’una submissa i perduda Esquerra també.

Ara, desprès de tot això que no esperi un poble unit defensant una persona, ja que no el trobarà, ells l’han decebut i dividit amb enganys i canvis de rumb que finalment ens han portat precisament a validar i donar la Generalitat al representant del 155 en una giragonça digne de portar-se a estudiar com a comportament fora de tota lògica.

La seva carta criticant la investidura d’Illa i vinculant Esquerra i la seva detenció segueix aquest argument, però ens deixa en el mateix lloc. Això no va de Junts ni d’Esquerra, va de la independència i d’un poble enganyat pels seus representants que l’havien de culminar en el moment que la va tenir a tocar. Ara toca canvi de lideratges i tornar enrere amb les lliçons apreses.

El retorn, potser pot ajudar a encendre la flama, però no volem martirs que quan han tingut la oportunitat ens han fallat, volem representants seriosos que compleixin els seus compromisos amb la ciutadania com seria de rebut.