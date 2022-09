Un informe elaborat per l’Organització de Nacions i Pobles No representats (UNPO) presentat a Nova York conclou que la repressió espanyola a Catalunya inspira dictadures i que ha vulnerat els drets humans. No hi ha cap sorpresa però denota la vergonya dels nostres representants i partits des del 2017.

Es una anàlisi que compara la gestió d’Espanya al moviment independentista català amb altres casos d’arreu del món, amb la conclusió que les democràcies han servit d’inspiració als autòcrates que reprimeixen els seus propis moviments d’autodeterminació. Es demostra que l’Estat ha vulnerat els Drets Civils i Polítics, pacte internacional que va signar a l’estil de Ghana, Algèria, Pakistan, Rússia o Turquia per posar uns exemples. La gravetat de la criminalització i es pot comparar els càrrecs de sedició i rebel·lió als de traició a Ghana contra els independentistes de Togolàndia. Les acusacions de terrorisme també son habituals com Algèria, Pakistan o Rússia amb minories nacionals. També l’espionatge amb el Catalangate als líders independentistes es similar a l’Iran contra la comunitat Kurda. Per últim l’ús d ela força policial de l’1 O es similar a la del Vietnam contra el poble de la Baixa Cambodja o les euroordres i intents d’extradició espanyols com els de la Xina contra tibetans que viuen a Taiwan. Acaba demanant que la comunitat internacional reafirmi el dret a l’autodeterminació.

Tots aquests fets analitzats amb rigor i amb simples fets contrastats en el món donen tot el dret a reafirmar que Espanya no es una democràcia i molt menys plena. Votar cada 4 anys no et dona dret a dir que ets una Democràcia, cal respectar uns drets a la societat i cal posar aquesta en el centre de tot, apart les estructures de l’Estat han de clarificar les seves funcions i estar al servei del poble no per reprimir-lo. En el cas d’Espanya no es compleix res de tot això i el seu origen es d’una Dictadura que va dirigir la Transició sense canviar res com hem pogut comprovar clarament amb la reacció contra Catalunya i que ha estat donada com a normalitzada i perfectament homologada.

La vergonya de tot això es la col·laboració dels nostres partits amb aquest Estat donant validesa els seus metodes d’apaivagar una revolució democràtica amb la violència i la imposició. Alhora que sempre blanquejant aquest règim on mai la paraula Dictadura escoltarem. Hi ha moltes formes de Dictadora, no nomes la del Cap d’Estat amb tots els poders i les forces militars al seu costat, i una clara es aquesta democràcia de baixa qualitat amb la mateixa metodologia que la Dictadura clàssica.