DEMOCRÀCIA REAL
En aquest dia de forts vents llegeixo que Suïssa votarà limitar la població a 10 milions en un nou exercici d’aquesta democràcia direte i participativa que em te meravellat.
Un referèndum diuen impulsat per l’extrema dreta per trencar la lliure circulació i canvia l’economia del país. El 10 de juny és la data i en cas de guanyar el sí obligaria al Govern a aplicar mecanismes per complir la fita. Actualment aquest petit estat te 9,1 milions d’habitants i el text proposa que si arriben a 9,5 hauran de començar a limitar l’entrada de nous residents, i si s’arriba els 10 es denunciarà l’acord de lliure circulació amb la UE. Les grans multinacionals ja han mostrat el seu enuig ja que diuen depenen en bona part de ma d’obra procedent de la resta d’Europa.
El Partit SPV, impulsor de la iniciativa critica una explosió demogràfica que pressiona els lloguers, col·lapsa infraestructures i tensiona els serveis públics. El sistema permet amb 100 mil signatures en 18 mesos forçar un referèndum i enquestes ens deien que un 48% de la població estava a favor de la limitació.
Realment, els sistemes de la majoria d’Estats tancats a pany i forrellat i deixant la ciutadania en un calaix i sense opcions d’aixecar la veu amb resultats reals, tenen por a aquest sistema directe i transparent on vingui don vingui la proposta, la ciutadania te la darrera paraula amb el seu vot, i això fa molta por, quan hauria de ser el més responsable i normal. La societat d’un territori decidint sobre la qüestió que vulgui amb unes regles clares i obligant als seus representants, aquells que sempre obliden aquest tema a gestionar el resultat com no hauria de ser d’un altra manera.
En aquest cas i davant la onada migratòria evidentment el “vull acollir” sense pensar en les conseqüències es una irresponsabilitat de grans dimensions i sí cal regulació, no és qüestió de xenofòbia i no se quantes paraules més, es tracta de no col·lapsar un sistema que mantenim entre tots i que tenim tot el dret a protegir per nosaltres i les properes generacions. Tots els serveis públics tenen límits i aquests mai es poden acostar als mateixos si no volem patir els efectes i el col·lapse, per tant un referèndum sobre el tema per damunt d’interessos d’empreses multinacionals amb grans beneficis en part per la ma d’obra barata que tant els agrada hauria de passar a un segon pla i sobretot sigui quin sigui el resultat, la veu de la ciutadania amb el vot a la mà hauria de ser sagrada aquí i a tot arreu.
Democràcia real.