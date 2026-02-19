DEMAGOGIA NO CIRCULAR SÍ
Fa 5 anys i desprès de demanar durant molt de temps acabar amb els peatges d’algunes autopistes llargament amortitzades, el Govern de torn va donar llum verda a la mesura, cal dir una mesura popular però ineficaç.
Efectivament, la mesura populista ens ha portat a un augment considerable de la circulació en aquelles vies, sobretot camions que abans utilitzaven la carretera general i que han causat greus problemes a l’asfalt, greument deteriorat, apart dels col·lapses de vehicles i la reducció de la velocitat que ha suposat per circular pel que se suposava una via rapida com una autopista. Un seguit de problemes que tothom podia preveure i que tard o d’hora hauran de ser resolts.
La Comissió Europea ja fa anys que reclama l’Estat espanyol un sistema tarifari com funciona a molts Estats europeus per l’us de les vies, que coneixem per vinyeta i on l’usuari paga una quantitat en funció dels quilòmetres anuals per aquestes vies i que sembla el més just, una mena d’impost que nomes paga qui ho utilitza i entre ells una quantitat inferior o superior depenents del seu us. Evidentement qui no utilitza aquesta via no paga res i qui ho fa servir sí, aquests diners servirien pel manteniment de la via amb una trasparència que ara no tenim, ja que paga el mateix el que hi passa cada dia que aquell que circula per altres tipus de carreteres.
El problema com sempre, el vot, i la popularitat de les mesures. Fer campanya ara per la vinyeta no donarà rèdits electorals al Govern que ho apliqui, però equipararà la gestió amb la majoria d’Estats europeus i sobretot serà un sistema més just pel ciutadà que pagarà pel seu us i per la quantitat d’us que en faci. El problema en un Estat com Espanya serà la transparència que hauria de comportar aquest sistema, i en un país on la opacitat i el frau son la norma evidentment no interessa massa.
Crec que el sistema de peatges prolongat en el temps nomes serveix per enriquir grans empreses que ho gestionen però també per espoliar al ciutadà que veu com una via amortitzada segueix sent cobrada indefinidament sense grans resultats pel manteniment. Ara ja hem vist que passada l’euforia i el relat del primer moment tampoc seria un sistema equitatiu ja que l’Estat te uns límits per finançar tot i que sempre surt dels impostos dels ciutadans. Cal un sistema que es regeneri amb l’us que en faci la ciutadania i que repercuteixi en la mateixa.
Demagogia no i circular si.