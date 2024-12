DELICTE SENSE CONDEMNA

Sense categoria

Aquest miserable, anomenat Jutge Aguirre ha jugat amb la vida d’unes quantes persones impunement i ha malbaratat diner públic amb un cas totalment inventat com er la trama russa del procés i ara un cop tancat amb un delicte a l’esquena que sembla quedarà sense condemna.

l’Audiència de Barcelona que per cert es jubila el proper mes ha rebut un correctiu jurídic que hauria de provocar la seva inhabilitació immediata i posterior condemna, això si Espanya fos una democràcia normal, esclar. Acusació de frau de llei per no tancar el cas Volhov com li van ordenar. Una trama sense cap indici i que manté viva des del 2019 nomes per perseguir al President Puigdemont i l’independentisme en particular. Diuen que es un subterfugi personal el cas de la ingerència russa en el procès creant una nova peça a partir d’una ja tancada sense cap legalitat judicial en base a supòsits antecedents que no es corresponen a aquella peça utilitzant informació d’un altre cas d’un telefon mòbil per inserir-lo ara a la nova investigació. Ens diuen que hi ha divagacions i opinions personals amb la seva propia visió de l’evolució del procés. Ha vulnerat la defensa dels acusats i ha incomplert la norma sobre la fermesa de les resolucions.

Aquest personatge abusant del seu lloc de jutge ha incomplert les ordres clares de tancar investigacions, canviant de nom la mateixa sense cap prova evident i on les opinions personals del mateix jutge sense valor en un cas evidentment eren el que mantenia oberta un cas esperpèntic com aquest on la ideologia del jutge pretenia acusar part de l’independentisme i sobretot al President Puigdemont per traició que el deixava fora de la llei d’anmistia i feia corre la petició d’ajuda a Rússia per donar suport a la independència de Catalunya.

Finalment i sense que això ja poguès mantenir-se més temps ha estat reprovat, però ara tocaria la seva expulsió del cos encara que es jubili el proper any i una acusació per malversació i prevaricació que evidentment no arribarà, ja que forma part del sistema podrit espanyol de l’època franquista. Ja ho hem vist amb altres casos com el del Tsunami Democràtic per exemple, on la impunitat d’aquests miserables quedarà sense càstig per sempre.

Una indefensió ciutadana, que precisament es la base que marca que Espanya no és una democràcia amb els estandards europeus, i te molts tics de l’àntic règim militar que mai ha desaparescut i molt menys ha estat castigat.

Delictes sense condemna.