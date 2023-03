DECEPCIÓ MUJICA

Com a representant del poble tinc un bon respecte per José Mujica i la seva etapa com a President a Uruguay, tant pel seu tarannà com les seves idees, però malauradament veiem que el concepte de democràcia i el respecte a qualsevol societat molts cops queda oblidada.

Seguint la gira tutel·lada pel Govern espanyol del President Aragonès, tocava parada a Uruguay i visita amb aquest reconegut politic uruguaià. Respecte a Catalunya i el procés que viu i ha viscut ens diu que somia que algun dia Espanya pugui ser més federal i escolti als diferents pobles que viuen a Ibèria. Ell va ser una de les veus que es va solidaritzar amb els presos polítics i va parlar amb Junqueras i Romeva mentres estaven a la presó, i no ha amagat mai que no comparteix l’opció independentista amb la seva aposta federalista. De fet espera un canvi d’Europa en aquest sentit.

Aquell famós follet del federalisme que el programa Polònia retratava era aquella imatge impossible i cinica d’un partit com el socialista que mai ha apostat per aquesta via i nomes es la cortina de fum per diferenciar-se dels Populars de cara enfora, però mai de cara endins, tots ho sabem. Mujica evidentment pot tenir les seves preferències personals sobre qualsevol tema, ara altra cosa es que com a democrata no pot apostar ara per una Espanya federal, que sap impossible, quan la societat catalana ja ha expressat el seus anhels repetidament al carrer i finalment en un referèndum on l’opció independentista va triomfar clarament. El respecte a aquesta decisió popular hauria de marcara la seva resposta i que comparteixi o no l’opció independentista hauria de ser secundàri davant l’exercici democràtic del poble, ja que sinó estari coartant la mateixa democràcia i deixant el poble en un lloc residual com solen fer els partits del règim. Un règim que crec pel seu tarannà ha d’estar molt allunyat.

Ell viu a Uruguai, un Estat lliure i per tant hauria de comprendre que qualsevol poble si així ho decideix hauria de gaudir del mateix dret a ser-ho, no hi pot haver pobles de primera i pobles de segona. Per altra banda un Estat que ha passat de la Dictadura ferotge i dirigida per aquesta a una falsa democràcia amb el mateix sistema de corrupció instaurat pot fer qualsevol cosa, menys escoltar als pobles com hem pogut comprovar repetidament. Davant la imposició com a lema, no hi ha opcions pels pobles.

Per tant com a democrata, una decepció amb les seves paraules.