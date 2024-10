DADES PER RECORDAR

Sense categoria

Davant l’enquesta on gairebé la meitat dels catalans son partidaris d’un exèrcit propi en cas d’independència, caldria revisar aquells temes que és volien vendre de manera naif i que demostren que cal seriositat alhora de ser un Estat independent.

Un estudi de la Societat d’Estudis Militars, diu que els més favorables son els votants d’Aliança Catalana que qualifica d’utradreta, els menors de 30 anys i d’ideologia de centre-dreta Gairebe´un 50% entre la població catalana i un 40 % de contraris. Cal dir que es voldria un exercit equiparable al d’altres països europeus semblants a Catalunya. El segon partit favorable seria els votants de Junts i el PSC que es decantaria per un NO. Un 70% seria favorable a participar en suport a les missions internacionals de pau i baixava a la meitat per ser soci de l’OTAN.

Recordo entre d’altres perles previes al referèndum i parlant de la Catalunya independent com els nostres partits defensaven el castellà oficial, una cosa sorprenent i per altra banda rebutjaven el tema que els resultava incòmode, parlem del 2017 i ara en aquest estudi veiem com l’opinió és favorable i deixa en entredit aquestes actitud naif de la cultura de la pau i anar amb el lliri a la mà.

Ser un Estat no es muntar un esplai, és una cosa que comporta unes responsabilitat i per part dels Governs gestionar elements populars i altres que evidentment no ho son. Res a veure amb l’autonomia actual i la fugida de responsabilitats. Pel que fa l’exèrcit està clar que una unitat proporcional al pes de Catalunya s’hauria de muntar per la simple protecció, recordem que Espanya seguiria al nostre costat, i per colaboracions internacionals que serien necessàries en un país tant petit com Catalunya, el tema de l’OTAN s’hauria d’estudiar els pros i contras i finalment posar a votació de la ciutadania. La cultura de la pau no vol dir no tenir exèrcit, va molt mès enllà i veure la realitat mundial i el lloc que ocupes en el mateix. Un exèrcit no vol dir atacar ningú, ni ser un Estat agressiu que evidentment no podem ser, però si com deia una manera d’evitar temptacions d’altres i sobretot una manera de treure el cap i oferir serveis que posterioment poden comportar beneficis i interessos per Catalunya.

El mateix podriem dir dels conflictes mundials, on els interessos han de ser un factor molt a tenir en compte, i no deixar-se arrossegar per posicions populistes que com a nació no ens portarien enlloc.

Son dades per recordar.