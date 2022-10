CRISI POLICIAL

Una nova gestió nefasta posa els Mossos altre cop en primera línia. El Conseller Elena ha destituit al Cap dels Mossos Josep Maria Estela i tot fa tuf a ingerències polítiques i control d’un cos politicament, cosa que en qualsevol democràcia no es de rebut.

Efectivament, les acusacions i insinuacions de Consellers anteriors i les disputes i promocions sospitoses que s’han observat el cos, sobretot des de la destitució del Major Trapero, no feien presagiar res de bo i torna a fer un mal servei en una democràcia força esquerdada.

De fet la darrera excusa no sona molt real, sobre que els nous caps havien de ser 4 dones i 2 homes per part de la Conselleria i la desavinença del Cap policial que ho volia a l’inrevés. De fet des de l’aplicació del 155 la manipulació del cos ha estat a l’ordre del dia per ordenar ideologicament un cos policial.

Caldria en qualsevol cas tenir clar com ha de ser un cos policial en una democràcia real. Aquests son servidors públics i la seva feina de protecció a la societat que serveixen ha de ser professional, el poder polítics els ha de dotar dels mitjans per fer la seva feina amb eficiència. El cos es deu a la societat que serveix i que amb els seus impostos els remunera, per tant feia molt mal a la vista veure com Trapero deia que tenien un pla per detenir el President Puigdemont i el Govern català si la independència anava endavant i tot per ordres judicials espanyoles amb finalitats concretes i molt allunyades de qualsevol democràcia. Això es evident que no pot ser. Actuar com agent judicial es normal, però en un Estat on la separació de poders sigui real i on la democràcia sigui consolidada, evidentment Espanya no es el cas.

A partir d’aquí la voluntat popular majoritària te que tenir les forces policials al seu costat. En segon lloc la ideologia política a la Generalitat no es pot traslladar al cos per la seva utilització com si fos una joguina, la seva neutralitat precisament ha de ser garantida pel seu servei a la societat com deia.

De fet si les declaracions de Trapero eren certes denota que el poder polític no pensava arribar al final amb el procés, ja que requeria que les forces d’ordre estiguessin al costat del poble i no de qualsevol Jutjat, per tant seguir potinejant el mateix nomes ens ha portat a aquest escàndol que no beneficia el cos i per suposat tampoc la nul·la credibilitat del Govern de torn.

Malauradament el tarannà democràtic es tant baix que ho esquitxa tot i no provoca destitucions en la classe política, com seria de rebut.