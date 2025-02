CORTINA DE FUM

Sense categoria

Catalunya fa temps que va arribar al màxim de les seves competències cedides per l’Estat. Aquest no està disposat a cedir res més i ho ha deixat clar a travès dels anys. Davant aquesta situació els nostres partits han seguit el joc intentant crear cortines de fum sobre grans competències que saben mai aconseguiran, però intenten vendre un fals relat en benefici propi.

Parlo de la compareixença ahir de la Consellera Paneque i el representant d’Esquerra per anunciar un pas diuen decisiu pel traspàs de Rodalies a Catalunya, un tema ciclic que com la gestió de l’Aeroport o el finançament singular va sortint com una eina política però sense cap avenç significatiu real a pesar de les iniciatives civils presentades, els consensos que diuen entre la societat catalana i tot el que els passa per la imaginació.

Ahir ens anunciaven una nova operadora de Rodalies com a filial de Renfe que es un pas que no serà realitatfins final de 2025.Una filial com a pas previ a una societat conjunta meitat Estat i meitat Generalitat amb la presidència per Catalunya i vot de qualitat. La consellera ha insistit amb la complexitat juridica de l’acord i per això l’endarreriment i tot per garantir la continurïtat dels treballadors.

Cal dir que una compareixença com aquesta amb un membre del Govern i un d’un partit no és gens usual. Ja que l’acord és entre Governs i per tant son els que intentaran treure rèdit del mateix, la presència entusiasta d’Esquerra s’explica com a gest per un Govern català sense majoria i que necessitarà els vots repúblicans per altres afers. Tots han posat l’accent amb el que he explicat sobretot els repúblicans per vendre el producte com un guany espectacular i evidentment gràcies a la seva feina.

El que no han explicat, és que ja el 2010 teoricament es va signar el traspàs de Rodalies que posteriorment i desprès de vendre a bombo i plateret és va veure que no incloia ni trens, ni vies, ni infraestructura, amb prou feines la decisició de les freqüències d’horaris i poca cosa més. Un frau en tota regla que ara ha resuscitat en un nou engany 15 anys desprès un altre cop. El parany més gran i que amaguen uns i altres seria que les decisions estratègiques, és a dir les decisions importants hauran de ser amb majoria qualificada, és a dir la Generalitat no les podrà imposar i haurà de negociar i acordar amb l’Estat qualsevol tema cabdal. Això, ni aquí ni a la Xina Popular com deia aquell és cap traspàs.

Un nou frau d’aquesta classe política que no viu de fets, sinó de relats i sobretot d’enganys que com aquest sembla estar apunt i amb una sola víctima, la societat catalana que seguirà pagant de primera per un servei de tercera.

Una cortina de fum.