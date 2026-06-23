CORRUPCIÓ ESTRUCTURAL
El Tribunal Suprem ha condemnat Abalos a 24 anys i Koldo a 19 anys pel cas mascaretes i més enllà de la sentència, és una impugnació en tota regla a un sistema podrit i corrupte hereu del passat que mai ha canviat.
Segons el Tribunal la condemna a l’exministre i exsecretari, número dos del PSOE José Luís Abalos dona una idea de la corrupció pública i ho qualifica com a devastador, atès que la corrupció erosiona els fonaments de l’Estat democràtic i la confiança dels ciutadans amb el sistema. La idea del poder democràtic exercit en benefici de la ciutadania salta pels aires i dona una pèrdua de legitimitat i distorsió amb un benefici clar dels interessos particulars. “El concepte de corrupció es formula com a tota violació per part d’un individu de les regles que regeixen la seva activitat amb l’objectiu de procurar per a si mateix, o per a un tercer, un avantatge de qualsevol mena que no podria assolir si hagués actuat de conformitat amb l’ordenament”, explica la sentència.
Realment és així, però amb una sentència no n’hi ha prou sinó és desemmascara la farsa de la Transició d’un sistema dictatorial i de favors a una Democràcia exemplar com no paren de repetir. Les estructures son hereves dels mateixos i la comèdia de crear uns partits que es vagin repartint el poder però tacats des del començament i fets per mantenir l’estructura podrida va sortint a la llum sense remei. Abalos va ser l’encarregat de defensar la moció de censura a Mariano Rajoy i denunciar els casos de corrupció del Partit Popular que la van dur a terme, ara uns anys més tard veiem que tot era una hipocresia i aquests mateixos càrrecs son per ell amb diversos càrrecs provats i sobretot el negoci de les mascaretes agreujat per aprofitar una època de patiment per la societat com el Covid sense cap vergonya i per damunt de tot, cal ser molt miserable.
La veritat, és que com sempre he dit això en un Estat normal hauria de provocar la caiguda d’un Govern i eleccions immediates, però com veiem a l’Estat espanyol, el partit ara en el poder segueix com si res amb el suport de les seves crosses i encara parlant de les bondats de l’esquerra en aquest cas en contrast amb el que vindria. Un sistema que es retroalimenta i on tots busquen aquest benefici particular i de partit per seguir donant benzina al sistema que ningú vol canviar i que hauria d’allunyar la societat del mateix.
Corrupció estructural.