Continuen igual.

El missatge de la societat catalana a tots els partits independentistes, i en especial a Esquerra que ha perdut més de 300 mil vots en les eleccions municipals no sembla que sigui suficient per les nostres formacions i l’intervenció d’avui del President Aragonés es un exemple molt clar.

Ens diu que l’hora es greu i cal defensar Catalunya davant de l’arribada d’un Govern de la dreta i l’extrema dreta, que ha donat per fet. Demana un front comú per la defensa de la democràcia i de la llibertat per fer front els atacs de la Moncloa, no ha concretat com hauria de ser el front i ha assegurat que no avançarà les eleccions catalanes ja que la situació requereix institucions fortes. Parla d’una entesa imprescindible per la llengua, la sanitat, els drets civils o el dret a escollir lliurement com a poble. No ha concretat cap resposta de l’oferta de candidatura conjunta feta per Junts que Marta Vilalta ja ha descrit com començar la casa per la teulada.

Cal molta barra per seguir amb aquest discurs després de la patacada electoral i sense escoltar la veu del poble un cop més. Com a bon Govern de submissió compra el relat que ara el partit socialista escamparà als quatre vents amb l’espantall de la dreta i tots els mals que ens vindran damunt com si el seu comportament no fos si fa no fa el mateix. Al mateix temps i com a visió autonomista clara ho basa tot en la defensa de les institucions espanyoles com el nostre problema. El front comú no gaire clar que ha presentat Junts que alhora fa Primàries per encapçalar la seva candidatura ja l’ha contestat Vilalta dient que comença la casa per la teulada. De fet el posicionament d’Esquerra no ha canviat mai amb la seva al·lergia per la unitat, i aquesta no entenc que hagi de ser tant complicada quan teoricament els uneix la independència com a fita o es que tampoc es així.

Ens parla amb catastrofisme de la defensa de la llengua, drets o el dret a decidir, i aquí torna a l’engany, això mai ens ho garantirà Espanya, ni ho ha fet, ni ho farà sigui el partit que sigui, i el dret a decidir ja l’hem exercit, cal executar-lo no demanar-lo en una paret durant 300 anys més. Per últim ens parla d’institucions fortes amb un Govern de 30 diputats sobre 135, com a broma es dolenta i en qualsevol Estat democràtic això significaria donar la veu al poble, cosa que no volen fer.

En definitiva una burla rera l’altra que requerirà d’una nova patacada ara a les Eleccions espanyoles i potser finalment on els faria més mal, al Parlament.

Continuen igual.