Avui diverses seus d’Esquerra, Junts i la CUP s’han despertat amb pintades a les seves façanes “Consolat espanyol”, reivindicades pels CDR Acció directa i com a denuncia al que consideren inacció dels partits per culminar el procés cap a la independència.

Han comunicat per les xarxes que si segueixen gestionant l’autonomisme ens trobareu de cara i que si segueixen traint la independència seguirem asseyanlant els seus. Denuncient que els partits nomes intenten una desmobilització buscada. De fet amb el tema de la llengua catalana ha estat la gota que ha fet budiar el got de la paciència, al veure que ni això volen defensar i nomes pretenen fer empassar a la població que la seva obediència cega no es tal i que col·laborant a l’atac al català a les escoles el defensaran.

Un simptoma del rumb que el país ha engegat i un clar avis que intentaran amagar el màxim possible per evitar el seu descredit, però això no amaga que quan la nostra part institucional i de representació no compleix, i ni tant sols ho te previst aquesta vergonya per ells es fa evident. Segurament diran que son quatre hiperventilats, però esclar, voler fer confondre la hiperventilació amb la denuncia d’una realitat que veiem cada dia, no ens porta enlloc.

Els nostres partits nomes estan per complir el mentrestant, un mentrestant etern, ja que no hi ha objectiu a mig ni llarg termini i per tant gestionar l’autonomia com qualsevol comunitat, sense cap poder real, col·laborant amb l’Estat i amb obediència cega a la repressió i qualsevol decisió com hem vist en el cas de la llengua. Alhora ocupar uns càrrecs per la menjadora dels partits que comporten molts beneficis econòmics i els quals son el principal motiu de seguir per aquest camí, d’altra manera aquest Govern ja s’hauria trencat i convocat eleccions perquè la ciutadania tornes a tenir la decisió del futur. No ho han fet, ja que amb diferents formes tots fan un paper en aquesta auca, inclos la CUP, però en el fons amb el mateix objectiu ja descrit.

Ara les entitats com l’ANC, volen impulsar una llista d’independents que crec hauria de ser molt majoritària i transversal del país si es vol un cert èxit, d’altra manera es pot convertir en portar nous actors a la menjadora oficial. Crec que el pla B, hauria de ser aquest vot nul de denuncia massiu als nostres partits com a cop de força damunt la taula i forçar el canvi de lideratges i maneres de fer en els partits i no acabar convertits en Consolats espanyols.