COMIAT AL MAJOR TRAPERO

Aquest relleu del Major Trapero al capdavant del cos de Mossos nomes un any desprès de la seva restitució a bombo i plateret demostra el fracàs d’una bona part de la planificació del procés cap a la independència i la innocència d’una classe política poc preparada amb aquest apartat.

Efectivament, quan el projecte es l’alliberament nacional de Catalunya i ho es d’un Estat tant poc democràctic com Espanya, la innocència s’ha de deixar al calaix i les comparacions i fets calculant que l’Estat te uns standards democràtics homologables als normals a altres territoris es molt perillós. En el cas del cos de policia catalana, que lògicament havia de ser aquell exercit que Catalunya no te fins la seva creació més endavant i protegir la decisió dels ciutadans de la barbàrie espanyola havia de ser lleial, però no lleial a la Constitució i lleis espanyoles, ja que així no anavem enlloc. Per tant la qüestió professional, de la qual el Major Trapero no en te dubte, i ho va demostrar amb els atemptats de Barcelona i també el mateix dia del Referèndum quedaven en segon lloc i s’havia de buscar la complicitat total del cos amb la Generalitat per damunt de tot i amb la nova legalitat que sorgiria en cas de victòria independentista en el referèndum, com així va ser i declaració posterior. No era una lleialtat personal a ningú, sinó mès aviat a la societat catalana que en aquest cas decidia el seu futur i les seves forces de seguretat lògicament feien la seva principala funció lleial a la mateixa.

Tots vam escoltar el pla per detenir el President Puigdemont que Trapero va explicar en el judici, i moltes de les declaracions posteriors en la mateixa línia i fets que s’han allunyat del que estava explicant. Per tant la restitució un cop traïda aquesta raó no tenia massa sentit, i el seu final era cantat tard o d’hora.

Aquesta es una nova lliçó de com no es pot fer una revolució amb el lliri a la mà, com moltes altres coses que no estaven preparades, el control del territori era i sempre serà essèncial. La ciutadania pot fer part d’aquesta funció, per el cos policial es una peça cabdal, que en aquests moments ha de ser alineat amb la societat a la que serveix si o si. En definitiva un molt bon professional, però no en el lloc adequat en aquest periode concret.

Com va dir el Major Trapero, Bueno, pues molt bé, pues adios.