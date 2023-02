COM JUGAR AMB ELS NOSTRES DINERS

Quan llegeixes que s’han encarregat uns trens per valor de 258 milions d’euros i alhora de la veritat les seves dimensions fan que no passin pels túnels del seu futur recorregut, evidentment nomes es pot tractar de l’Estat espanyol. Un lloc on la realitat supera la ficció.

Aquests 31 trens comprats pel Govern per la xarxa de rodalies de Cantàbria i Astúries, ara resulta que en rebre els projectes els destinataris veuen que no passen pels túnels, i evidentment l’esperpent i també la indignació per incompetència absoluta et fa preguntar qui pot autoritzar una compra tant important sense haver comprovat l’alçada dels mateixos abans. La Ministra Raquel Sanchez, ja ha dit que hi hauria cessaments, sense dir naturalment que el primer hauria de ser el seu, com a màxima responsable.

Buscant una mica de lògica, el normal en una comanda aixì es que els estudis siguin exhaustius i comprovats els cops que calgui entre totes les administracions i despatxos on tenen que ser validats, ja que aquest drama te un cost de 258 milions de diner públic, o sigui de tots, i per tant la cura i la responsabilitat es o hauria de ser màxima. Com deia la Ministra ja s’expolsa la seva culpabilitat amb anuncis de cessaments a Renfe i Adif i assegura que els nous models estaran dissenyats a l’estiu per la seva fabricació, diu que no li tremolarà la mà per depurar responsabilitats. De fet el secretari general de Transportes ja ha reconegut que aquest contracte ha tingut el problema de com dimensionar aquests trens ja que la línia on son destinats es molt especial amb túnels més petits de l’habitual.

No es broma, aquest es el funcionament i ara podem dir que els nous trens construïts poden servir per una col·lecció d’aquestes de l’hivern per la casa de la Ministra, mentrestant l’increment de les inversions seguirà sent un fet, el servei a la ciutadania totalment fora de segle, però pagat per impostos com de modernitat absoluta i haurem tirat a les escombraries els diners de tots com un mal menor i sense cap respecte per uns gestors incompetents i que no coneixen la paraula dimissió i assumir responsabilitats. Qualsevol Estat normal, i a la taula del President ja hi hauria les corresponents dimissions, començant per la Ministra, però esclar un fet tant inadmissible i greu ho volen fer passar com una anècdota, possiblement fent fora algun tècnic de segon nivell i aqui no ha passat res.

Aquests mateixos son els que ens parlen de malversació per donar la paraula a la gent.