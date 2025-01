Colonialisme de manual.

Sense categoria

Llegeixo la notícia que una sanitària demandarà la Generalitat pel requisit del català ja que és una barrera per a espanyols, tota una declaració d’intencions i que dona idea de quin tipus de personatge parlem

Es veu que es diu Rosa Cochachi i forma part d’una llista de 212 sanitaris els quals l’ICS ha negat una plaça fixa per no acreditar el català requerit. En el mateix grup hi forma part un altre personatge que porta 10 anys a la Vall d’Hebron i va assegurar que no necessitava dominar la llengua del país per treballar, un altre llumanera. La tal Rosa, va neixer al Perú i va arribar a l’Estat el 2002, portant 11 anys treballants a la Vall d’Hebron, durant aquest temps s’ha presentat a quatre convocatòries per plaça fixa i ha suspès les tres darreres pel seu insuficient en nivell de català. Ara decideix posar la demanda i ens dius que mai ha tingut cap problema però que li costa i li fa vergonya parlar el català, saben que està divorciada i amb cura d’un fill amb discapacitat, crec que no és cap motiu per negar-se a aprendre una llengua. Diu que és injust i que tothom es fix menys tu, reclamant estabilitat ja que li provoca molta ansietat.

De fet a mi em provoca també ansietat personatges com aquests am el seu esperit colonial que creuen tenir més drets que els demes i sense que els hi caigui la cara de vergonya. Crec que en qualsevol altre país no s’atreviria a dir aquestes aberracions surrealistes, però esclar el tracte colonial a Catalunya tot s’hi val. Que jo sàpiga nèixer a Peru no es cap impediment per aprendre català o qualsevol altre llengua del món, portar des del 2002 aquí, vol dir 23 anys crec temps sobradament suficient per aprendre una llengua la que sigui, la seva situació famíliar tampoc passa per cap impediment a la seva llengua o l’aprenentatge i integració. El català no és un capritx, com diu és un requisit, no és opcional per tant una exigència més que ha de superar pel seu lloc de treball com podria ser un altra, si no ho fa, evidentment la plaça és pel que si que ho ha fet, o preten tenir més drets que la resta. Si anes a Londres per una feina similar suposo li exigirian l’anglès, o també ho consideraria injust, per cert al Peru segurament també exigirien la seva llengua, o tampoc ho troba bé.

Diu que tothom es fix menys ella, evident, no s’ho mereix i ha suspés com qualsevol altre feina i qualsevol altre persona. Una ultima cosa seria el simple respecte per la terra que l’ha acollit, que menys que aprendre l’idioma i integrar-se allà on viu, altra cosa és un colonialisme surrealista pel lloc on és guanya la vida i que per cert te la porta oberta per anar on vulgui, no cal que segueixi aquí si no es vol adaptar.

Colonialisme de manual.